RNA bazlı aşılarda pıhtılaşma tehlikesi!
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre sadece AstraZeneca aşısının değil aynı zaman da RNA bazlı diğer Biontech ve Moderna aşılarının da kan pıhtılaşmasına neden olabileceği ortaya çıktı.
OXFORD Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yapılan araştırmada 1 milyon RNA bazlı korona aşısı yapılan insanın 4’ünde beyin damarlarında kan pıhtılaşması meydana geldiği sonucuna rastlandı. AstraZeneca aşısı olanlarda ise bu sayının 1 milyonda 5 olarak tespit edildiği vurgulanan açıklamada, koronavirüse yakalananlardaki tehlikeli boyuttaki pıhtılaşma vakalarının aşı olanlardan 4 kat fazla vuku bulduğuna dikkat çekildi. Araştırmayı yapan uzmanlar kan pıhtılaşmasının aşıdan çok, virüsün kendisinden meydana gelebilme ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdi.