RNA bazlı aşılarda pıhtılaşma tehlikesi!

OXFORD Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yapılan araştırmada 1 milyon RNA bazlı korona aşısı yapılan insanın 4’ünde beyin damarlarında kan pıhtılaşması meydana geldiği sonucuna rastlandı. AstraZeneca aşısı olanlarda ise bu sayının 1 milyonda 5 olarak tespit edildiği vurgulanan açıklamada, koronavirüse yakalananlardaki tehlikeli boyuttaki pıhtılaşma vakalarının aşı olanlardan 4 kat fazla vuku bulduğuna dikkat çekildi. Araştırmayı yapan uzmanlar kan pıhtılaşmasının aşıdan çok, virüsün kendisinden meydana gelebilme ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdi.