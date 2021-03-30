RNA aşıları bulaşma riskini daha çok azaltıyor

İLK önce Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech tarafından geliştirilen mRNA türü aşıların yüzde 90’nın üzerinde koruma sağladığı söylendi. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre de RNA aşısı yaptırmış olanların olası bir enfeksiyonda bile koronavirüsü başkalarına bulaştırmadığı belirlendi.

İLK DOZDA YÜZDE 80 KORUMA

İki kez yapılan korona aşılarının, ikinci aşıdan sonra bulaşıcı özelliğini büyük ölçüde yitirdiğine dikkat çeken ABD Sağlık Dairesi CDC, RNA bazlı aşıların aynı zamanda herhangi bir belirti göstermeyen enfeksiyonlarda da yüksek oranda etkili olduğu, böylece zincirleme vakaların daha sağlam kontrol altına alınabileceği ifade edildi. BioNTech ve Moderna tarafından üretilen RNA bazlı aşıların incelendiği araştırmada ilk aşıdan sonra bile yüzde 80 oranında olumlu sonuç alındığı kaydedildi.