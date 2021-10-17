RKI’den vakalarda artış uyarısı

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ÖZELLİKLE ülke dışı tatilden dönen kişilerin vakaların artmasında etkili olacağını söyleyen Wieler, “Ancak vakaların yol açacağı hastalıkların ne derece ağır olacağını önceden kestirmenin çok zor olacağını söyleyebiliriz” dedi. Yaz tatilinden sonra rastlanan vakaların yüzde 20’sinin tatilden dönenlerden kaynaklandığının tespit edildiğini belirten RKI Başkanı, “Şimdi de aynı durumla karşı karşıyayız. Kış ayları nedeniyle toplumsal sosyal yaşam iç mekânlara yayıldıkça, artışın daha da çok olacağını tahmin edebiliriz. Yeni dalganın ne kadar sert geçeceği ise aşılama oranlarına bağlı” ifadelerini kullandı.

KISITLAMALAR HAFİFLETİLMELİ

Benzer düşüncüleri paylaşan Münih LMU Üniversitesi şef virologu Oliver Keppler de vakaların kış aylarında kapalı mekânlara dönme nedeniyle daha da artacağı uyarısında bulundu. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi sıkı kısıtlamalara gerek olmadığını söyleyen Keppler, “Aksine test ve sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla ne kadar taşınabilirliğini ölçmek üzere tecrübe kazanmaya yönelik hafifletilmeye gidilmelidir” dedi. Ünlü virolog, aşırı grip salgınlarının ise iddia edildiği gibi beklemediklerini söyledi.