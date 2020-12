RKI’den korkutan uyarı: Ölümler çok daha artabilir

ROBERT Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, günlük vaka ve ölü sayısının çok yüksek olduğu, virüsün huzurevleri ve bakımevlerine yayıldığı ve ölüm vakalarının çok daha artabileceği uyarısında bulundu. Günlük vaka sayısının çok önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Wieler, virüsü kontrol altına almak için enfeksiyonların belirli bir seviyeye inmek zorunda olduğunu kaydetti. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Wieler, sağlık idarelerinin bitkin düştüğünü ve virüsün nerede bulaştığını artık takip edecek güçte olmadığını, bazı bölgelerde hastanelerin doluluk sınırında olduğunu söyledi. Yoğun bakımda tedavi gören korona hasta sayısı 3 bin 919 olarak açıklandı.

HER HAFTA ARTIYOR

Wieler, “Ağır vakalar ve ölümler her hafta artıyor. Bu gidişle ölüm vakaları daha da artar” dedi ve herkesi kurallara uymaya çağırdı. Sosyal mesafe, hijyen, havalandırma ve maskenin virüsün bulaşmasını önlemede çok önemli olduğunu vurgulayan Wieler, “Maskeyi hep ve her yerde takın. Çünkü bu çok belirleyici. Virüs insanların bir araya geldiği her yerde bulaşabilir” diye konuştu. Wieler koronavirüsün kaçınılabilir bir hastalık olduğunu söyledi ve insanlarda kurallara uyma duyarlılığının çok daha artmış olmasını umut verici olarak niteledi.