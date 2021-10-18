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Rita’nın ebru dünyası

#Almanya#Rita Bohlen#Ebru Sanatı
Rita’nın ebru dünyası

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Peter Bohlen’in eşi Rita Bohlen, Türkiye’de öğrendiği ebru sanatıyla ülkesine ait kültürel motifleri eserlerinde buluşturdu.

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BOHLEN, Ankara Şebnem Selçuk Ebru Atölyesi’nde 3 yılı aşkın süre boyunca aldığı ebru eğitimine dair düşüncelerini AA muhabirine anlattı. Türkiye’ye gelmeden önce eşiyle Almanya dışında bir ülkeye gitme kararı aldıklarını ve bu karar sonucunda 5 yıl önce geldiklerini belirten Bohlen, gelmeden önce Türkçe öğrenmeye başladığını ama Türkiye’de pratik yapma şansı bulduğunu söyledi: “Türkiye’ye geldiğimizde yeni bir hobi bulmak istedim. Tesadüfen bir ebru tablosu gördüm ve bu ilgimi çekti. Hemen kursa başladım ve 3 yıldan beri ebru yapıyorum, bu çok hoşuma gidiyor. Ebru, çok eski bir Türk sanatı, yapılışını çok seviyorum. Ebru sanatında bir felsefe var ve bunu öğrenince beni büyüledi. Renklerle çalışmak beni mutlu etti. Şu anda daha teknik çizimler yapmak için çalışıyorum. Ebru sanatı, çok sakin bir el sanatı. Yaparken ona odaklanmanız lazım. İlk çalışmalarımda istediğim sonucu alamıyordum, içinde bulunduğum ruh hali de çalışmalarıma yansıyordu. Başarılı olmak için Tanrı’dan güç almak lazım. Ebru eğitmenimle de ders aralarında Türk kültürünü, müziklerini ve yemeklerini konuşuyoruz.”

‘EBRU DERİN BİR SANAT’
Bohlen, Almanya’da ebrunun pek bilinmediğine ve yaptığı sanatı Almanlara anlatmanın zor olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi: “Ebru, sadece bir güzellik değil, çok derin bir sanat. Yılbaşında çam ağacıyla ebru yaptım, Almanya’da çok meşhur olan ‘İki Yaramaz Çocuk’ hikâyesini ebruyla birleştirdim. Bu hikâyeyi Almanya’da her çocuk bilir. Bence bu çok eğlenceli bir şey. Bazen portre yaptım, bazen ağaçları ebruyla birleştirdim. Bir ebru tablosunda bir aileyi işledim. Tabloda anne, baba ve bir çocuk ebruyla birleştirilip işlendi. Van Gogh’tan aldığım ilhamla çiçekleri tablolaştırdım. Özellikle ağaç çalışması yapmayı seviyorum. Aralıkta Almanya’ya geri döneceğiz, buradaki çalışmalarımı özleyeceğim. Burada özel bir atölye ve güzel bir ortam var. Almanya’da bu ortamı bulursam bu sanatı sürdürmek isterim.”

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SERGİNİN GELİRİ KEDİLERE
Peter da eşine her zaman destek verdiğini, yaptığı çalışmaları çok beğendiğini kaydederek, “Bir defa bu sanatı denedim ama tekniği bana zor geldi, başladığım gibi bıraktım, bir daha yapmadım” dedi. Bohlen, yaptığı çalışmaları Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı Sergi Salonu’ndaki ‘Rita’nın Ebru Dünyası’ adlı sergide sanatseverlerle buluşturmuştu. Sergideki çalışmalar, geleneksel ebrulardan ziyade Bohlen’in denemek istediği çalışmaların birleşiminden oluşmuştu. Bohlen, sergide satılan tabloların gelirini, Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı’nda bulunan kedilerin mama ve veteriner ücreti olarak bağışlamıştı.

 

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#Almanya#Rita Bohlen#Ebru Sanatı

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