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Haber Giriş: 17.09.2020 - 09:59 | Son Güncelleme:

Rita Alonso İstanbul'a gitti! İlk poz...

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Rita Alonso İstanbul'a gitti! İlk poz...
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Rita Alonso sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un kız arkadaşı Rita Alonso, gündem olmaya devam ediyor.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

24 yaşındaki Uruguaylı stoperin Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sevgilisi de İstanbul'a gitti.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

Las Palmas forması giyen stoper, kendisini 3 yıl Fenerbahçe'ye bağlayan mukaveleye imzasını atmıştı.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

Sarı lacivertlilerin ses getiren bu transferinin ardından bir o kadar gündem olan isim ise Rita Alonso oldu.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

Instagram'da 10 binden fazla takipçisi bulunan güzel, paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle taraftarların dikkatini çekti.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

Dünyaca ünlü manken Emily Ratajkowski ile olan benzerliği ile sosyal medyanın gündemine oturan Rita, İstanbul'a iner inmez soluğu sevgilisi Lemos'un yanında aldı.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

Bir AVM'de görüntülenen genç çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken poz vermeyi de ihmal etmedi.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

Fiziğiyle de sosyal medyada epey konuşulan Rita Alonso, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...
Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Rita'nın cesur pozlarınının altı Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.
Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

Rita Alonso İstanbula gitti İlk poz...

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