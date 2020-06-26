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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 26.06.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

‘Riskli bölgelerden gelenleri almayacağız’

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‘Riskli bölgelerden gelenleri almayacağız’
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Almanya’nın Gütersloh bölgesinde koronavirüsün mezbaha skandalı sonrası hızla yayılması üzerine bazı eyaletler bu bölgede yaşayanlara yönelik seyahat kısıtlaması getirdi. Bu bölge yaşayanlar, ülkenin en çok tercih edilen tatil yerlerinden olan Mecklenburg Vorpommern’e belli kısıtlamalar altında alınıyor. Koronavirüs testi olmayanların otellerde konaklamalarına izin verilmiyor.

EYALET Başbakanı Manuela Schwesig, ülkenin geneline virüsün yayılmasını önlemek için riskli bölgelerde ikamet edeceklere kısıtlama uygulamayı kararlıkla sürdüreceklerini söyledi. Schwesig, der Spiegel’e yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: “Almanya’nın her bölgesinden turistlerin bize gelmesine seviniyoruz. Ancak riskli bölgelerden gelecek turistleri kabul etmeyeceğimizi en başta zaten belirledik. Bu bölgelerden ancak testi olan ve virüs taşımayanları alıyoruz. Riskli bölgelerden gelenleri almayacağız. Virüsün tatil bölgeleri üzerinden tüm Almanya’ya yayılmasını önlemek zorundayız. Gütersloh pandeminin tam ortasında olduğumuzu gösterdi. Almanya’da en çok tercih edilen tatil eyaletiyiz. Turistlerin, eyalette yaşayanların ve çalışanların sağlığını korumak zorundayız. Yılda 30 milyon konaklayan turist ağırlıyoruz. Bu kararımızdan hem eyalet hem de misafirlerimiz faydalanacak. Aşı ve ilaç bulunmadıkça mesafeyi korumak zorundayız. Günübirlik gelen turistlere tabi kısıtlama uygulayamayız.”

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