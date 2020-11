Riskli bölgeden gelene ‘negatif’ bile olsa 5 gün karantina

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede sadece Almanya değil, bütün Avrupa ülkeleri zor günler geçiriyor. Her gün yeni kısıtlamalar uyguluyorlar. Hızlı testler başladı. Avrupa ülkeleri, kırmızı alanlar, riskli bölgeler, sokağa çıkma kısıtlamaları, iş yerlerinin kapatılması, temasların azaltılması ve okulların kapatılmasıyla salgınla mücadele ediyor. Tüm olanaklarını kullanan ülkelerde hedef günlük vaka sayısını düşürmek. Kimi ülkeler tamamen kapanırken, kimileri de daha yumuşak önlemlerle Kovid-19 salgınına karşı mücadelesini sürdürüyor. İşte ülke ülke alınan önlemler:

ALMANYA: 11 binden faza kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da okullar ve yuvalar açık. Ancak ülke genelinde virüs rastlandıkça kapanan okul ve yuva sayısı da her geçen gün artıyor. 2 Kasım’dan itibaren birçok sektör kapandı. Oteller ve pansiyonlar turist kabul etmiyor. Restoranlar masalara hizmet sunmuyor. Spor, düğün, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzları eğlence mekanları, barlar ve kafeteryalar kapalı.

FRANSA: 40 binden fazla kişi salgından öldü. İnsanlar sadece zorunlu hallerde dışarı çıkabiliyor ve işe gidebiliyor. Evlerinden en fazla bir kilometre uzağa gezintiye çıkabiliyor veya spor yapabiliyor. Hayati önem taşıyan iş yerleri hariç tüm işletmeler kapalı. Tiyatro, sinema, restoran ve kafeteryalar kapalı. Okullar ve yuvalar açık.

YUNANİSTAN: Komşu da acil fren kolunu çekti. Cumartesi gününden itibaren 3 haftalık kapanma kararı alındı. Aksam saat 21.00 ila sabah saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Doktora veya alışverişe gidecekler ilgili birimlere mesajla bildirmek zorunda. Yuvalar ve ilkokullar açık. Diğer okullar kapalı.

AVUSTURYA: Almanya gibi kısmi kapanma uygulanıyor. Lokantalar ve kafeteryalar ile kültürel etkinlikler kasım ayı sonuna kadar yasak. Akşam saat 20.00 ila sabah saat 06.00 arasında insanlar geçerli bir neden olmadıkça evlerinden çıkamıyor. Okulların büyük bölümü ile alışveriş yerleri açık.

ÇEK CUMHURİYETİ: Vaka sayısı çok hızlı artıyor. 100 bin nüfusa bin 500 vaka sayısı düşüyor. Son iki haftada Avrupa’da en fazla günlük vaka sayısı artan ülke Çek Cumhuriyeti. Çok sıkı kurallar uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması var. Geceleri ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Okullar, restoranlar ve birçok alışveriş yerleri kapalı.

BELÇİKA: Kuaförler, berberler, restoranlar, güzellik salonları, kafeteryalar ve masaj salonları kapalı. Akşamları soka çıkma yasağı uygulanıyor. Her hane, eş zamanlı olmamak şartıyla haftada iki misafir kabul edebiliyor.

POLONYA: Cumartesi gününden itibaren sıkı kurallar uygulanıyor. Sinema, tiyatro ve merkezdeki alışveriş yerleri kapalı. Yiyecek ve içecek satılan yerler, marketler ile eczaneler açık. Oteller turist kabul etmiyor. Yüzme havuzları ve masaj yerleri kapalı.

HOLLANDA: Üç haftadan beri kısmi kapanma uygulanıyor. Müzeler, tiyatrolar, yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri ve eğlence merkezleri kapalı. Sokaklarda sadece iki kişinin buluşmasına izin veriliyor. Günde iki misafirden fazlasının kabulü yasak. Tüm kamu binaları kapalı.

İTALYA: 40 binden fazla kişi korona salgınından hayatını kaybetti. Cuma gününden itibaren önlemler sertleştirildi. 60 milyon İtalyan geceleri soka çıkma yasağına uymak zorunda. Sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Dört bölgede kırmızı alarm verildi. Bu bölgelerde insanların evlerinden çıkması yasak.

İSPANYA: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamalar bölgelere göre farklılıklar gösteriyor. Çok sayıda işletme ve tüm kültürel etkinliklerin yapıldığı salonlar kapalı. Okullar ve yuvalar şimdilik açık. İbadethaneler kapalı.

İNGİLTERE: Perşembe gününden beri restoran, kafeteryalar ve kütür merkezleri kapalı. Alışveriş yerleri ile marketler açık. 2 Aralık’a kadar insanlar ancak geçerli bir sebepleri varsa evden çıkabilecek.

İSVEÇ: Diğer ülkelerden farklı bir yol izliyor. Restoranlar ve kafeteryalar açık ancak sınırlı sayıda müşterinin içeri girmesine müsaade ediliyor. En fazla 8 kişiye hizmet verilmesine izin veriliyor. Kısıtlamalar yerine insanlara önerilerde bulunuyor. Her bir kişinin kendisini koruyabileceğine inanılıyor. Toplu taşımalarda ve kamuya açık alanlarda temastan uzak durulması tavsiye ediliyor. Sürü bağışıklığı yöntemi uygulanıyor.

İSVİÇRE: Bar ve restoranlar saat 23.00’e adar açık. 50 kişiye kadar etkinliklerin düzenlenmesi serbest. Spor ve sanatsal etkinliklere katılım 15 kişiyle sınırlı. Diskotekler kapalı. Kantonlar farklı kurallar uyguluyor. Maskenin takılacağı yerler genişletildi.