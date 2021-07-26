‘Riskli bölgeden dönenler...’

AUGSBURGER Allgemeine gazetesine demeç veren Söder, özellikle Delta varyantlı vakaların olağanüstü artış gösterdiğine dikkati çekti: “Başbakanlar olarak acil önlemler almak üzere derhal toplantı yapmalıyız. 11 Eylül’den itibaren geçerli olacak tatil dönüşü karantina uygulaması ise 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmalı. Yurt dışı tatilinden gelen herkes komple aşıları yoksa 14 günlük karantinaya alınmalı. Özelikle riskli ve varyantlı bölgelerden dönenler için federal düzeyde tek elden karantina uygulaması zorunlu.”

Diğer yandan vatandaşlara aşı olma çağrısını yineleyen Söder, uzun süre aşı olmaya karşı çıkanlardan test ücreti alınmasının gündeme gelebileceğini belirtti. Söder ayrıca öğrencilerin de aşı kapsamına alınmasının gerekli olabileceğini söyledi.

‘TÜM İMKÂNLARI SEFERBER ETMELİYİZ’

Aynı zamanda Mecklenburg-Vorpommerns Başbakanı Manuela Schwesig (SPD) de riskli ülkelerden dönenlerin iki kez teste tabi tutulmasını talep ederken, ilk test ile ikinci test arasında karantina uygulamasına geçilmesini istedi. Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke de Söder gibi başbakanlar konferansının öne alınması talebinde bulundu. Woidke, “Normal yaşamı devam ettirebilmek için elimizdeki tüm imkânları seferber etmeliyiz” dedi.