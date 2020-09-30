BERLİN / Fotoğraf: dpa
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Riskli bölgeden dönene maaş kesintisi yolda
Bild gazetesinin haberine göre riskli bölgelere tatile gidenlere maaş cezası anlamına gelecek yasa değişikliği tasarısı bakanlar arasında müzakere ediliyor. Tasarının yürürlüğe girmesi durumunda riskli bölgelere tatile gitmek pahalıya mal olacak.
RİSKLİ bölgelerden tatilden dönenlere negatif test sonucu getirme şartı aranıyor. Ancak buna rağmen en az 5 gün karantina şartı bulunuyor. Hükümetin ekim ayı ortasından itibaren sertleştirmeyi düşündüğü tasarıya göre, işveren, karantina süresince çalışanlarının maaşına kesebilecek. Uzmanlar ise böyle bir yasanın iş hukukuyla bağdaşmayacağı görüşünde.
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