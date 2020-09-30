Riskli bölgeden dönene maaş kesintisi yolda

RİSKLİ bölgelerden tatilden dönenlere negatif test sonucu getirme şartı aranıyor. Ancak buna rağmen en az 5 gün karantina şartı bulunuyor. Hükümetin ekim ayı ortasından itibaren sertleştirmeyi düşündüğü tasarıya göre, işveren, karantina süresince çalışanlarının maaşına kesebilecek. Uzmanlar ise böyle bir yasanın iş hukukuyla bağdaşmayacağı görüşünde.