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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.08.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

‘Riskli bölgeden dönen test parasını ödesin’

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‘Riskli bölgeden dönen test parasını ödesin’
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Almanya’nın Kuzey Ren Eyalet Başbakanı Armin Laschet, karantina ihlalini çok sıkı takibe alacaklarını açıkladı. Kurallara uymayanların kasıtlı olarak başkalarının sağlığını tehlikeye attığını belirten Laschet, 25 bin Euro’ya kadar para cezası öngörüldüğünü ve cezaları uygulamaya başlamak için harekete geçeceklerini söyledi.

EYALETTE pazartesi gününden itibaren trenlerde maske kontrolü başlıyor. Maske ihlalinin cezası ise 150 Euro. Görevliler cezaları hemen tahsil etme yetkisine de sahip. Riskli bölgelerden dönenlerin test masrafını kendilerinin karşılamasını isteyen Laschet, “Bunun sürekli olarak genele yüklenmesi kabul edilemez” dedi. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ise çalışırken maske mecburiyetini gündeme getirdi. Kramp Karrenbauer, korona vakaları artmaya devam ederse, işyerlerinin kapanması yerine maske takmanın gerekli olacağını kaydetti.

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