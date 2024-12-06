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Rheinmetall Denetim Kurulu’na katıldı

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#Almanya#Sigmar Gabriel#AVRUPADAN HABERLER
Rheinmetall Denetim Kurulu’na katıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 10:57

Rusya-Ukrayna savaşından sonra savunma sanayine ağırlık veren Almanya’nın bu alandaki şirketlerinden Rheinmetall, sürpriz bir atamayla eski SPD lideri ve Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i Denetim Kurulu üyeliğine getirdi. Gabriel, daha önce Thyssenkrupp’un çelik sektörünün Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış, ancak bu görevinden ayrılmıştı.

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RHEINMETALL’den yapılan açıklamada, Gabriel’in atanmasıyla Almanya ve Avrupa’da güçlü ve etkin bir savunma sanayisinin önemine dikkat çekildi. Sigmar Gabriel de yeni göreviyle ilgili olarak, “Rheinmetall’in Denetim Kurulu üyeliğim, Almanya ve Avrupa’da güçlü bir savunma sanayisinin gerekliliğini açıkça göstermek adına bir katkı olarak anlaşılmalıdır” dedi. Alman Ordusu’nun yeniden savunma ve savaş yetkinliğine kavuşması gerektiğini belirten Gabriel, “Askeri savunmanın, Avrupa’da barışı korumak ve Almanya ile müttefiklerine yönelik olası saldırganlıkları önlemek için ne kadar gerekli olduğunu açıkça göstermek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 31 bin çalışanı bulunan Rheinmetall, Almanya’nın en büyük savunma sanayi şirketi. Şirket, Puma ve Panther gibi tankları, hava savunma sistemleri ve yüksek teknoloji mühimmatlarıyla tanınıyor. Rheinmetall, aynı zamanda Ukrayna’ya askeri ekipman sağlayan en önemli tedarikçiler arasında yer alıyor.

 

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#Almanya#Sigmar Gabriel#AVRUPADAN HABERLER

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