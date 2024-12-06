Rheinmetall Denetim Kurulu’na katıldı

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RHEINMETALL’den yapılan açıklamada, Gabriel’in atanmasıyla Almanya ve Avrupa’da güçlü ve etkin bir savunma sanayisinin önemine dikkat çekildi. Sigmar Gabriel de yeni göreviyle ilgili olarak, “Rheinmetall’in Denetim Kurulu üyeliğim, Almanya ve Avrupa’da güçlü bir savunma sanayisinin gerekliliğini açıkça göstermek adına bir katkı olarak anlaşılmalıdır” dedi. Alman Ordusu’nun yeniden savunma ve savaş yetkinliğine kavuşması gerektiğini belirten Gabriel, “Askeri savunmanın, Avrupa’da barışı korumak ve Almanya ile müttefiklerine yönelik olası saldırganlıkları önlemek için ne kadar gerekli olduğunu açıkça göstermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 31 bin çalışanı bulunan Rheinmetall, Almanya’nın en büyük savunma sanayi şirketi. Şirket, Puma ve Panther gibi tankları, hava savunma sistemleri ve yüksek teknoloji mühimmatlarıyla tanınıyor. Rheinmetall, aynı zamanda Ukrayna’ya askeri ekipman sağlayan en önemli tedarikçiler arasında yer alıyor.