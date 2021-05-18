Rheinland Pfalz’da ‘trafik lambası koalisyonu’na devam

KOALİSYON partilerinin 101 sandalyeli Eyalet Parlamentosu’daki milletvekillerinin 55’i de SPD’li Eyalet Başbakanı Malu Dreyer’e tam destek verdi. Muhalefet partilerinin 46 milletvekili ise beklendiği şekilde ret oyu verdi. Almanya genelinde tek ‘trafik lambası koalisyonu’nu devam ettirme onayı alan ve 2013 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan Malu Dreyer, kendisine duyulan güvenden dolayı SPD, FDP ve Yeşiller Partisi mensubu milletvekillerine teşekkür etti.