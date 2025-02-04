Rheinland-Pfalz’da İslam din dersi

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İSLAM din dersinin eyalet genelinde uygulanması için ilgili derneklerle görüşmelere kısa süre içinde başlanması planlanıyor. Ancak müfredat içeriklerinde hızlı bir uzlaşmaya varılamaması halinde, dersin başlangıcının bir sonraki öğretim yılına sarkabileceği kaydedildi. Rheinland-Pfalz Eğitim Bakanı Stefanie Hubig, “Güven verici ve yapıcı görüşmeler yapacağımızdan eminim. Rheinland-Pfalz, bu konuda üzerine düşeni yaptı” açıklamasında bulundu. Hubig, pilot proje kapsamında elde edilen deneyimlerin, müfredat geliştirme sürecinde sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti. Müfredatın yanı sıra öğretmen eğitimi de merkezi bir konu olarak tanımlanıyor. Bakan Hubig’e göre eyaletin hedefi, anayasa, okul yasası ve ilgili düzenlemelere uygun, yüksek kaliteli bir din dersi verebilmek. İslam din dersi, Rheinland-Pfalz Eyaleti’nin sorumluluğunda bu alanda gerekli eğitim almış öğretmenler tarafından verilecek.

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200 BİN MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Aralık ayında uzun süren müzakereler sonucunda eyalet hükümeti, dört İslami dini cemaatle din dersi, dini bayramlar ve defin işlemleri gibi konuları kapsayan anlaşmalar imzalamıştı. Bu kurumlar arasında DİTİB, Schura Rheinland-Pfalz Müslümanlar Eyalet Birliği, Rheinland-Pfalz İslam Kültür Merkezleri Eyalet Birliği (LVIKZ) ve Ahmediye Cemaati yer alıyor. Rheinland-Pfalz’da yaklaşık 200 bin Müslüman yaşıyor ve bu topluluk, iki büyük Hıristiyan kilisesinden sonra eyaletteki en büyük üçüncü dini grubu oluşturuyor.