Reyes'in ölüm nedeni aşırı hız

Jose Antonio Reyes ile kuzeni, geçen yıl elim bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Eski yıldızın karıştığı kazanın polis raporları gün yüzüne çıktı. İspanyol Cadena Ser radyosunun yayımladığı raporlara göre, oyuncu saatte 187 km hızla giderken aracının arka tekerleği patladı. Kazaya yol açan tekerlek ise bir kaç gün önce kuzeni tarafından Medira şehrindeki bir garajda onarıldı. Kaza şoke etkisi yaratırken; yerel medya, aracın saatte 234 km hızla giderken kaza yaptığını yazmıştı. Ancak resmi makamlar konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Kazada Reyes ile birlikte, 23 yaşındaki kuzeni Johathan Reyes de yaşamını yitirmiş; Reyes'in bir başka kuzeni Juan Manuel Calderon 'un vücudunda ciddi yanıklar meydana gelmişti.

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?

1 Eylül 1983 tarihinde dünyaya gelen Jose Antonie Reyes, 10 yaşında Sevilla'da futbola başladı. 2004'te Arsenal kulübüne kendi tarihinin rekor ücreti olan 17.5 milyon sterline transfer oldu. Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluğa ulaşan Reyes, İngiltere'de şampiyonluk sevinci yaşayan ilk İspanyol futbolcu oldu. Reyes ayrıca, Arsenal'in namağlup şampiyon tamamladığı ve 'yenilmezler' unvanını aldığı 2003-2004 sezonunda da forma gyidi. Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu da yaşayan Reyes, Sevilla ile de 3 kez Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

Milli takım ile ilk maçına 20 yaşındayken çıktı

21 kez İspanya U-16, İspanya U-19 ve İspanya U-21 millî takımlarının formasını giyen Reyes, 21 defa İspanya A Millî Takım formasıyla sahaya çıktı. A millî takımdaki maçlarda toplam 4 gol ile ülkesine katkı sağladı. Reyes evli ve iki kız babasıydı.