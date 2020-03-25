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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

‘Revolution Chemnitz’cilere hapis cezası

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‘Revolution Chemnitz’cilere hapis cezası
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Almanya’da aşırı sağcı ‘Revolution Chemnitz’ terör örgütünün 8 üyesi, Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 2 yıl 3 ay ila 5.5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

ALMAN basınında yer alan haberlere göre mahkeme, 22 ila 32 yaşlarında 8 sanığı, terör örgütüne üye olmaktan mahkûm etti. İddianamede örgüt üyelerinin, siyasetçilere ve yabancılara yönelik silahlı saldırılar yapmayı hedeflediği, iki Almanya’nın birleşmesinin yıl dönümü 3 Ekim 2018’de Berlin’de bir eylem planladığı ifade edildi. 2 yıl 3 ay ila 5.5 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edilen sanıkların, saldırılar için silahlar temin etmek için de çaba gösterdiği belirtildi. Sanıklar, 10 Eylül 2018’de terör örgütünü kurduktan 21 gün sonra 1 Ekim’de Saksonya ve Bavyera’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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