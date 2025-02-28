Reunion Adası’nda kırmızı alarm!

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Reunion Valiliği ada açıklarında etkili olacak Garance Kasırgası nedeniyle bugün yerel saatle 19.00’dan itibaren alarm seviyesinin kırmızıya yükseltildiğini duyurdu. Fransa ulusal meteoroloji ajansı Meteo France, kasırganın etkisi altına girecek adada saatteki hızı 150 kilometreyi aşan fırtınalar ve şiddetli yağış görüleceği uyarısında bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, tedbir kapsamında komşu koloni Mayotte’den 100 itfaiye görevlisinin Reunion’a sevk edildiğini, ihtiyaç duyulması halinde Fransız anakarasından da takviye ekiplerin gönderilebileceğini kaydetti.

Mayotte Adası’nda aralıkta etkili olan Chido Kasırgası büyük yıkıma neden olmuş ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti.