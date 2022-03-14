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Reul: ‘Çetelerin ensesinden ayrılmayacağız’

#Almanya#Çeteler#Herbert Reul
Reul: ‘Çetelerin ensesinden ayrılmayacağız’

Kuzey Ren Vestfalya Emniyeti’nin, yasa dışı şans oyunları, kumar, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suç dosyaları olan çetelere karşı 1500 kişilik bir ekiple Ruhr ve Rheinland bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda gözaltına alınan 45 kişiden 18 kişi tutuklandı.

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‘24 Saatlik Maraton’ olarak adlandırılan eş zamanlı operasyonlarda, Kuzey Ren Vestfalya’nın Essen, Duisburg, Mülheim, Bochum, Dortmund, Gelsenkirhcen kentlerinde kara para aklama, yasa dışı kumar, şans oyunları ve kamu düzenini bozma gibi 800’den fazla suç duyurusunda bulunuldu, 850’den fazla para cezası kesildi. Yetkililer, operasyonlarda 100 bin eurodan fazla nakit para, 35 adet maniple edilmiş oyun otomatı, yaklaşık 60 kilo vergisiz tütün ele geçirdi. 12 iş yeri mühürlendi. KRV İçişleri Bakanı Herbert Raul, operasyonları yerinde takip etmek için bazı baskınlara bizzat katıldı.

Reul: ‘Çetelerin ensesinden ayrılmayacağız’

‘ÇETELERE RAHAT VERMEYECEĞİZ’
Reul, “Bu 24 saat içinde suç çetelerinin faaliyet alanlarını mercek altına aldık. Görünün o ki, çoğunlukla iyi niyetli insanların parasını almak için döndürülen entrikalarda yaratıcılığın sınırı yok. Çetelerin enselerinden ayrılmayacağımızı açıkça ortaya koyduğumuz bu ‘24 Saatlik Maraton’un çetelere sembolik bir işaret olacağına eminim. Bu baskınlarla amacımız öncelikle suçluları yakalamak, ikincisi suç yapılanmalarını netleştirip delil toplamak ve son olarak da suç çetelerine rahat vermemek” dedi. İçişleri Bakanı Herbert Reul, baskınlarda emniyet güçlerine destek veren maliye, gümrük ve vergi daireleri başta olmak üzere kamu kurumlarına teşekkür etti.

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Reul: ‘Çetelerin ensesinden ayrılmayacağız’

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#Almanya#Çeteler#Herbert Reul

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