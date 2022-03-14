Reul: ‘Çetelerin ensesinden ayrılmayacağız’

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‘24 Saatlik Maraton’ olarak adlandırılan eş zamanlı operasyonlarda, Kuzey Ren Vestfalya’nın Essen, Duisburg, Mülheim, Bochum, Dortmund, Gelsenkirhcen kentlerinde kara para aklama, yasa dışı kumar, şans oyunları ve kamu düzenini bozma gibi 800’den fazla suç duyurusunda bulunuldu, 850’den fazla para cezası kesildi. Yetkililer, operasyonlarda 100 bin eurodan fazla nakit para, 35 adet maniple edilmiş oyun otomatı, yaklaşık 60 kilo vergisiz tütün ele geçirdi. 12 iş yeri mühürlendi. KRV İçişleri Bakanı Herbert Raul, operasyonları yerinde takip etmek için bazı baskınlara bizzat katıldı.

‘ÇETELERE RAHAT VERMEYECEĞİZ’

Reul, “Bu 24 saat içinde suç çetelerinin faaliyet alanlarını mercek altına aldık. Görünün o ki, çoğunlukla iyi niyetli insanların parasını almak için döndürülen entrikalarda yaratıcılığın sınırı yok. Çetelerin enselerinden ayrılmayacağımızı açıkça ortaya koyduğumuz bu ‘24 Saatlik Maraton’un çetelere sembolik bir işaret olacağına eminim. Bu baskınlarla amacımız öncelikle suçluları yakalamak, ikincisi suç yapılanmalarını netleştirip delil toplamak ve son olarak da suç çetelerine rahat vermemek” dedi. İçişleri Bakanı Herbert Reul, baskınlarda emniyet güçlerine destek veren maliye, gümrük ve vergi daireleri başta olmak üzere kamu kurumlarına teşekkür etti.

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