Restoranına ‘Jack the Chipper’ adını koydu, kadınların hedefi oldu!

RECEP Turhan, Karındeşen Jack’in 1888’deki cinayetlerini işlediği Whitechapel bölgesi yakınlarında, İngiltere’ye özgü tatlardan biri olan kızartma balık ve patates kızartması (Fish & Chips) restoranı işletiyordu. Turhan’ın restoranının adını Karındeşen Jack’in İngilizce adı ‘Jack the Ripper’ ile bir kelime oyunu yaparak ‘Jack the Chipper’ (Patates Kızartmacısı Jack) koydu.

KADINLARA YARI FİYAT UYGULAMASI

Recep Turhan, ilk şubesinin bu konseptle başarılı olmasından aldığı cesaretle, bir başka semtte, Greenwich’te aynı isimle ikinci bir şube açınca, kadınları hedef alan bir seri katili övdüğü gerekçesiyle, bazı müşterilerin tepkilerine hedef oldu. Restoranda, bir de Karındeşen Jack’in cinayetlerini işlediği noktaları gösteren bir harita yer alınca tepki daha da büyüdü. Recep Turhan, daha sonra bu haritayı kapatsa da, ikinci restoranındaki işler olumsuz etkilendi. Turhan “İnsanlar bize kapıdan hakaret etmeye başladı. Kadınlardan nefret ettiğimi düşünüyorlardı. Karındeşen Jack’e destek vermediğimizi göstermek için, bir gün kadınlara yarı fiyat uygulaması bile yaptım. Ancak yine de kızdılar ve benim cinsiyetçi olduğumu söylemeye başladılar” dedi.

‘ADIMIZI DEĞİŞTİRMEYE NİYETİMİZ YOK’

Recep Turhan Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Greenwich’te ikinci şubeyi açınca orada bazıları tepki gösterdi. ‘Niye kadınları kesen, tecavüz eden birilerinin ismini koydunuz’ diye. Ama yaklaşık 300 kişi böyle tepki verdiyse, 1000 kişi de olumlu tepki verdi. Çok güzel isim, çok güzel bir konsept dediler” ifadelerini kullandı. Turhan, tam bu tepkileri aldıkları sırada Sarah Everard adlı genç kadının, polis memuru Wayne Couzens tarafından öldürülmesiyle, İngiltere’de kadın cinayetlerine yönelik artan öfkenin işlerini daha da zorlaştırdığını vurguladı.

SIRADA DİĞER İNGİLİZ TV VE GAZETELERİ VAR

Turhan “Biz biraz şansızlık yaşadık. Bu olay da üzerine eklendi. ‘Siz böyle isim koyuyorsunuz ama polisler de kadınları öldürüyor’ dediler. Ben sıradan bir işletmeciyim, ne yapabilirim ki” dedi. Boykot yüzünden Greenwich şubelerindeki cironun azaldığını belirten Turhan, buna karşın tepkiler üzerine restoranın ismini değiştirmeyeceklerini belirtti ve “Bu çocuğunun ismini değiştirmek gibi bir şey olur. Bu bizim çocuğumuz. İsmimizi değiştirme niyetimiz yok” diye konuştu. İngiltere’nin en çok satan bulvar gazetesi The Sun’a haber olan Turhan ile bugün de aralarında ITV’nin de yer aldığı bazı İngiliz televizyonları ve gazeteleri röportajlar yapacak.