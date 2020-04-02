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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:16,Son Güncelleme:/

Restoran zinciri Vapiano’dan iflas başvurusu

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Restoran zinciri Vapiano’dan iflas başvurusu
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Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.

VAPIANO’dan yapılan açıklamada, bankalarla 3 büyük hissedarın ilave finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi. Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano’nun 33 ülkede 230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin ‘acil’ 37 milyon Euro’ya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Şirket, 20 Mart’ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle satış ve gelirlerindeki sert düşüş sonucu ‘acil’ finans yardımına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

Restoran zinciri Vapiano’dan iflas başvurusu

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