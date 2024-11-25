Ressam Coşkun, 52. sergisini Berlin’de açtı

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GALERİ sahibi Frieda Vogel’in organize ettiği serginin açılış konuşmasını özel olarak Berlin’e davet edilen Avrupa’nın en ünlü sanat tarihçilerinden Almanya’nın Hagen kentindeki Osthaus Müzesi’nin eski direktörü Dr. Tayfun Belgin yaptı. 30 yılı aşkın süredir tanıdığı İbrahim Coşkun’un eserleriyle sanat dünyasına ayrı bir renk kattığının altını çizen Dr. Belgin, kendisinin sanatsal çalışmaları hakkında şimdiye kadar birçok yazı kaleme aldığını söyledi. Toprakların, evlerin ve terk edilmiş tarlaların, alanların, İbrahim Coşkun’un renkleriyle yeniden hayat bulduğunu vurguladı. Berlin’de yaşayan ve Berlin Sanat Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan müzisyen Taner Akyol, seslendirdiği kendine özgü ezgilerle sergiye renk kattı. Sergi, 10 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca 7-8 Aralık tarihlerinde saat 14.00-18.00 arasında sanatçı İbrahim Coşkun sanatseverlere rehberlik ederek eserleri hakkında bilgi verecek.

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RESİM İFADE BİÇİMİM

Küçüklüğünden beri resim yapmaya ilgi duyduğunu belirten Coşkun, “Resim benim için hep duygularımı ve bilinç altına yerleşmiş anılarımı dışa vurma, ifade biçimi oldu. Pratiğe dönüşmesi çocuk yaşımdan beri var. Profesyonelliğe dönüşmesi ise 1983 yılında Almanya’da açtığım büyük bir kişisel sergi ile başladı. Bu benim 52’nci sergim. 20 orta ve büyük resmim sanatseverlerle buluştu. Benim bir sergi açarken özel hazırlanma sürecim yok. Çünkü çeşitli dönemlere ait yaptığım yüzlerce resim var. Genelde sergiyi açtığım mekânın kapasitesi ve galericinin hangi dönem resimlerimi sergilemek istemesine bağlı” dedi.

İbrahim Coşkun, 1955 yılında Tunceli’de doğdu. İlk ve ortaokulu orada bitirdikten sonra 16 yaşında Almanya’ya geldi. Meslek eğitimi yaparak tesviyeci oldu. Bir süre de ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) olarak çalıştı. 1979-1984 yıllarında Hamburg’daki Paris Akademisi’nde sanat dersleri aldı. 1984 yılında da Schweinfurt’ta (Bavyera) ilk kişisel resim sergisini açtı. Aynı yıl Türkiye’ye döndü ve 1989 yılında yeniden Almanya’ya geldi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Bielefeld kentinde çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda kültür menajeri olarak da çalıştı. 2002 yılında da Berlin’e taşındı ve serbest sanatçı olarak çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarını Berlin, İstanbul ve Bodrum’da sürdüren sanatçı, şimdiye kadar Almanya ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde, Lüksemburg ve Belçika’da da resim sergileri açtı.