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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 28.04.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

‘Resmi muhatap bulmakta zorlanıyoruz’

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‘Resmi muhatap bulmakta zorlanıyoruz’
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KOVİD-19 salgını birçok sektörü derinden etkilerken, inşaat alanında çalışmalar hız kesmiyor. Han Şirketler Grubu, krizin çıktığı ve önlemlerin alındığı günden beri durmaksızın faaliyetlerini sürdürüyor. Han Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Han, “Kovid-12 salgını bizim işlerimizi etkilemedi. Tempomuzu düşürmeden özveriyle çalışıyoruz” dedi.

BERLİN’de altyapı alanında en büyük üç şirketten biri olduklarını belirten Han, şunları söyledi: “Ağırlıklı olarak kentin yer altı boru sistemini kuruyoruz. Sıcak su, gaz, şebeke suyu ve kanalizasyon borularını, telekomünikasyon ve elektrik kablolarını döşüyoruz. Yer altından geçen ve kentin altyapısını oluşturan tüm boruların ve kabloların tamiratını ve tadilatlarını da yapıyoruz. 24 saat nöbet tutan ekiplerimiz altyapı alanında çıkan arızalara anında müdahale ediyor. Bizim işimiz Berlin’in sorun yaşamasını önlemek. Krizin ilk günlerinde belirsizlikten kaynaklanan korku yaşandı. Kimi çalışanlar işe gelmek istemedi. Çalışanlarımızın sağlığına önem veriyoruz ve onları korumaya yönelik önlemleri aldık. Önlemlerin yeterli olduğuna ikna olan çalışanlar işlerine döndü.”

‘Resmi muhatap bulmakta zorlanıyoruz’
CADDELER BOŞ KALDI
“Yaptığımız çalışmaların tamamı belediye ve ona bağlı birimlerle ilgili. Ancak çoğu zaman buralarda yeteri kadar eleman çalışmıyor. İzin ve onaylar için kimi zaman muhatap bulamıyoruz. Bu durum da işlerin aksamasına neden oluyor. Belediye bu konuda daha ciddi organize olsa bizler de daha verimli çalışırız. Sokakların boş olması ve trafiğin yoğun olmaması bizim için bir fırsat. Berlin’de normal günlerde çalışmak bizler için zor. Ancak kriz bize rahat çalışma ortamı da hazırladı. Sokaklarda ve kavşaklarda daha rahat çalışma imkânı bulduk. Bu yıl yaz tatilinin olmaması nedeniyle geçmiş yıllara göre daha yoğun bir iş temposu bizi bekliyor.”

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