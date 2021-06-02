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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 02.06.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete’de ‘kuşkonmaz tarifi’ verdiler

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Resmi Gazete’de ‘kuşkonmaz tarifi’ verdiler

Belçika Resmi Gazetesi’nin internet sitesine yanlışlıkla yemek tarifi yüklendi.

Yasal metinlerin yayımlandığı Resmi Gazete’nin Fransızca versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında ‘kuşkonmaz graten’ tarifi yer aldı. Yemeğin 6 adımda nasıl yapılacağını anlatan tarifin Resmi Gazete’de yer aldığını Morgan Moller isimli Belçikalı avukat fark etti. Moller, sosyal medya hesabından gazetenin internet sitesinin ekran görüntüsünü paylaşarak, “Resmi Gazete’nin işe yaramadığını söyleyenlerden bıktım. Oysa burada yasalar, kararlar, tarifler gibi her şeyi bulabilirsiniz” yazdı. Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı.

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