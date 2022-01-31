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HABERLERAvrupa Haberleri

Resmen iflas başvurusu yaptı!

#Münih Türkücü#Hasan Kıvran#AVRUPADAN HABERLER
Resmen iflas başvurusu yaptı

Almanya 3. Lig takımı Münih Türkgücü'nde beklenen oldu.

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Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre uzun zamandır ödeme güçlüğü çektiği belirtilen takım, Münih mahkemesine başvurarak iflasını istedi. İflasın mahkeme tarafından onaylanması durumunda Türkücü'nün 9 puanı silinerek küme düşeceği belirtildi.

Daha önce de mali krize giren Türkgücü, Başkan Hasan Kıvran'ın para desteğiyle kurtarılmış, gözler tekrar başkana çevrilmişken, bu kez beklenen destek gelmedi.

Münih Türkücü'nün krizden çıkabilmesi için acilen güçlü sponsorlara ihtiyacı olduğu duyuruldu.

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