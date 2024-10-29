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Fibula Yayıncılık’ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni Reyyan Büyükgümüş’ün öncülüğünde organize edilen etkinlik, ‘Resimli Kitaplar Her Yaş İçindir’ mottosuyla yetişkin okuyucuları bir araya getirdi. Etkinlik, resimli kitapların farklı yaş gruplarına sunduğu derinlikli temalar üzerinden edebiyatın sınırlarını anlatmayı amaçladı. Etkinlikte göç, aidiyet, yuva, aile bağları, kültürel aktarım ve ölüm gibi derin konuları ele alan ‘Ceviz Ağacı, Dedem ve Ben’ adlı resimli kitabın tanıtımı yapıldı.



Kitabın çevirmeni, çocuk kitapları yazarı ve tercüman Gamze Özdemir, katılımcılara kolaj atölyesi ile resimli kitapları sanatsal bir deneyimle buluşturan keyifli bir atölye gerçekleştirdi. Özdemir’in liderliğinde düzenlenen kolaj atölyesi, katılımcıları anıları, görselleri ve imgeleri birleştirerek kişisel hikayeleri üzerinde düşünmeye teşvik ederek sanatsal bir yolculuğa çıkmalarını sağladı.Atölye sonrası, ‘Hem Dem Podcast’ ile gerçekleştirilen sohbet bölümünde katılımcılar, hikâye anlatma fırsatı buldular. Fibula Yayıncılık’ın organize ettiği etkinlik, resimli kitapların her yaştan okuyucu için ne kadar anlamlı mesajlar taşıyabileceğini vurgulayarak edebiyat dünyasında farklı yaş gruplarını bir araya getiren bir buluşma sağladı.