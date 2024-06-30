Ren’de kesinlikle yüzmeyin

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REN Nehri, kolay fark edilmeyen kuvvetli alt akıntı ve gemi trafiği nedeniyle yüzmeye elverişli bir nehir değil. Duisburg Belediyesi, sadece Grossenbaum Gölü, Wolf Gölü ve Krupp Gölü’nde yüzülebileceğini belirtirken, diğer göllerin hiçbirinde ve Ren Nehri’nde yüzülmeyeceğini, bunun tehlikeli ve yasak olduğunu duyurdu. Yoğun araç trafiğinin de etkili olduğu çok güçlü akıntılara sahip Ren Nehri’nde yüzmek, ciddi hayati tehlike içeriyor. Özellikle su yüzeyinde kolay fark edilmeyen alt akıntıların çok tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşları uyardı: “Bu alt akıntılar, Ren Nehri’nden geçen gemiler tarafından da tetiklenir ve güçlü, yüzme bilen yetişkinlerin bile ayaklarının altından zemini çekip sürükleyebilir. Siz yüzerken ileriden bir gemi geçebilir, o anda su kısa süreliğine çekilir ve sonra aniden dalgalar halinde geri döner. Bu, su seviyesini artırır ve bazen sudaki zeminle teması kaybedersiniz. Nehirde sürüklenmek ise an meselesidir, nehir sizi çok çabuk çekip götürebilir.”

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BUNLARA DİKKAT EDİN

“Eğer yüzme bilmiyorsanız, şişme yatak, şişme simit, kolluk, şişme yelek gibi yardımcı araç gereçlerle kesinlikle suya girmeyin. Akıntıya kapılırsanız kurtulma şansınız olmayabilir. Ren Nehri’nde yardıma ihtiyacı olan birini görürseniz acil yardım numarası 112’yi arayın ve ilgili kişinin tam olarak konumunu ve nasıl sürüklendiğini bildirin. Bunun için Ren Nehri kenarındaki numaralı büyük tabelalardan faydalanın. Kesinlikler kendiniz Ren Nehri’ne girmeyiniz ve sürüklenen kişinin arkasından gitmeyiniz. Akıntıya kapılma durumunda sakin olmak ve akıntıya karşı kulaç atmamak, kendini akıntıya bırakmak en önemli kural. Hiçbir koşulda akıntıya karşı yüzmeyin. Sizi yoracak hareketler yapmayın. Hafif yüzme hareketleriyle sabit bir noktaya ulaşmaya çalışın.”