Renan Demirkan SPD’den aday!

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RENAN Demirkan, SPD teşkilatı tarafından Köln 2. bölgesinden direkt aday seçildi. 69 yaşındaki Demirkan, ‘Schimanski: Zahn um Zahn’, ‘Tatort’, ‘Der Alte’ ve ‘Wolffs Revier’ gibi yapımlardaki oyunculuğuyla tanınıyor. Ayrıca ‘Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker’ (Üç Şekerli Çay) adlı kitabı da bulunuyor. Daha önce üç kez SPD tarafından Almanya Cumhurbaşkanı seçimleri için Federal Meclis’e delege olarak atanan Demirkan, siyasete atılma kararını demokrasinin popülistler ve aşırı sağcılar tarafından tehdit edilmesi nedeniyle aldığını belirtti. Köln SPD Eş Başkanı Claudia Walther, Demirkan’ın “Mutlaka yüzünü göstermesi gerektiğini” ifade etti. Sanatçı, kültürel çalışmaları ve toplumsal meselelerdeki duyarlılığıyla tanınıyor. Siyasete girişi, Almanya’da kültür ve sanatın politikadaki temsilinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. SPD’nin diğer adayları arasında Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich ve SPD Meclis Grubu Kalkınma Politikası Sözcüsü Sanae Abdi yer alıyor. Bu isimler, yüzde 90’ın üzerinde oy alarak yeniden aday gösterildiler.