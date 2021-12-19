Remzi Uysal’a bir tehdit daha

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YAPTIĞI çalışmalar nedeniyle daha önce de tehditler aldığını belirten Uysal, şunları söyledi: “Pazar günü aracımın üzerinde iki adet hayvan kemiği bırakılmıştı. Durumu hemen polise bildirdim. Şimdiye dek PKK dahil Alman ırkçı kesimlerden yazılı ve sözlü olarak aldığım bu yedinci tehdit oluyor. Türk vatandaşı olduğum için Hamburg Başkonsolosluğu’nu ve paralelinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) dairesini yazılı olarak bilgilendirdim. Her iki resmi kurumumuz konuya ilgi gösterdiler ve ertesi gün beni telefonla arayarak, detaylı bilgi rica ettiler. Hamburg Başkonsolosluğu, Lübeck Emniyet Müdürlüğü ile yazılı temasa geçip konunun takipçisi olacaklarını bildirdi. 1982 yılında aldığım iki sayfa olarak gönderilen, ‘yabancı düşmanlığı yeşermelidir-fışkırmalıdır’ ifadelerine vurgu yapılan mektup zarfını normal posta ile göndermeyip evimizin posta kutusuna şahsen bırakıp tehdit eden (H.P.) adlı kişinin polis memuru olduğunu da bu görüşmelerde öğrenmiş bulunuyorum.” Uysal, savcılığın da olaya el attığını ifade etti.

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