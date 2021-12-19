Remzi Uysal’a bir tehdit daha

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri Kamyoncu dili bu...Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'#Galatasaray-Başakşehir
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Musa Orhanın cezasının gerekçesi açıklandıTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Musa Orhan'ın cezasının gerekçesi açıklandı#İzmir
Altın fiyatlarında son durum 2022 ve 2023 için önemli açıklamaAltın fiyatlarında son durum! 2022 ve 2023 için önemli açıklama#Altın Fiyatları
2 coin için güzel haber Ünlü CEOdan flaş tahmin...2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin...#Kripto Para
5Gden koruyor dediler korkunç gerçek ortaya çıktı5G'den koruyor dediler korkunç gerçek ortaya çıktı! #5G
FETÖnün yelpazecisinin ifadesi ortaya çıktı: Yanlış hatırlamıyorsam...FETÖ'nün 'yelpazecisi'nin ifadesi ortaya çıktı: Yanlış hatırlamıyorsam...#İzmir
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
Melis Sezen’in ardından Defne Samyelinin kıyafeti olay oldu Melis Sezen’in ardından Defne Samyeli'nin kıyafeti olay oldu#Melis Sezen
HABERLERAvrupa Haberleri

Remzi Uysal’a bir tehdit daha

#Almanya#Remzi Uysal#AVRUPADAN HABERLER
Remzi Uysal’a bir tehdit daha

Lübeck’te 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren 19 Mayıs Gençlik ve Spor Derneği’nin (TÜRGEM) Başkanı Remzi Uysal, yedinci kez tehdit aldığını belirterek polise suç duyurusunda bulundu. Uysal’ın arabasına gece vakti hayvan kemiği bırakıldı.

Haberin Devamı

YAPTIĞI çalışmalar nedeniyle daha önce de tehditler aldığını belirten Uysal, şunları söyledi: “Pazar günü aracımın üzerinde iki adet hayvan kemiği bırakılmıştı. Durumu hemen polise bildirdim. Şimdiye dek PKK dahil Alman ırkçı kesimlerden yazılı ve sözlü olarak aldığım bu yedinci tehdit oluyor. Türk vatandaşı olduğum için Hamburg Başkonsolosluğu’nu ve paralelinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) dairesini yazılı olarak bilgilendirdim. Her iki resmi kurumumuz konuya ilgi gösterdiler ve ertesi gün beni telefonla arayarak, detaylı bilgi rica ettiler. Hamburg Başkonsolosluğu, Lübeck Emniyet Müdürlüğü ile yazılı temasa geçip konunun takipçisi olacaklarını bildirdi. 1982 yılında aldığım iki sayfa olarak gönderilen, ‘yabancı düşmanlığı yeşermelidir-fışkırmalıdır’ ifadelerine vurgu yapılan mektup zarfını normal posta ile göndermeyip evimizin posta kutusuna şahsen bırakıp tehdit eden (H.P.) adlı kişinin polis memuru olduğunu da bu görüşmelerde öğrenmiş bulunuyorum.” Uysal, savcılığın da olaya el attığını ifade etti.

Remzi Uysal’a bir tehdit daha

Haberin Devamı

Remzi Uysal’a bir tehdit daha

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Remzi Uysal#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat