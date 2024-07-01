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Remzi Kaplan yeniden TDU Başkanı

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#Remzi Kaplan#AVRUPADAN HABER#TDU
Remzi Kaplan yeniden TDU Başkanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 10:57

Berlin merkezli Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) 14. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in de katıldığı Genel Kurul’da Remzi Kaplan yeniden başkan seçildi.

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GENEL Kurul öncesinde düzenlenen etkinliğin onur konuğu olan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, TDU ve benzeri kuruluşların istikrarlı çalışmalarıyla Almanya’daki göçmen Türk ekonomisinin büyük başarılar elde ettiğine dikkati çekti. Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geçen sene 50 milyar Euro olduğunu belirten Büyükelçi Şen, bu rakamın önümüzdeki yıl 60 milyar Euro’ya çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Şen, “İnanıyorum ki, TDU ve benzeri kuruluşlar başarılı çalışmalarıyla her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 60 milyar Euro hedefine ulaşmasına katkıda bulunacaklardır” dedi.

Remzi Kaplan yeniden TDU Başkanı

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

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VİZE SERBESTLİĞİ
Büyükelçi Şen, Almanya’daki kalifiye personel sıkıntısına ve vize serbestliği konularına da değindi. Türk iş insanlarının bu konuları Alman politikacılarla yaptıkları görüşmelerde sürekli olarak gündeme getirmelerinin ve çözüm önerileri sunmalarının önemini vurguladı. Genel Kurul’un başarılı geçmesini temenni eden Büyükelçi Şen, yeni seçilecek yöneticilere başarılar diledi.

Remzi Kaplan yeniden TDU Başkanı
KURUCULARA TEŞEKKÜR ETTİ
Büyükelçi Şen’in ayrılmasının ardından seçimlere geçildi. Divan Kurulu üyeleri Safter Çınar, Kenan Kolat ve Beyhan Yahşi’den oluştu. Genel Kurul’un selamlama ve açılış konuşmasını Remzi Kaplan yaptı. Kaplan, 1996 yılında kurulan TDU’ya hizmet veren kurucu başkanlara teşekkür etti ve geçtiğimiz dönemde yapılan çalışmaları özetledi. TDU’nun faaliyet raporunu Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Doğan Azman, mali raporunu ise İmam Hüseyin Peköz üyelere sundu. Yapılan seçim sonrası görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Başkan Remzi Kaplan, genel sekreter ve basın sözcüsü Doğan Azman, başkan yardımcıları Gürkan Öztaş, Serap Yılmaz, Esma Tekin, Semih Karayüz, sayman Ahmet Saat, kurul üyeleri Şirin Tüfekçi, Oktay Ataş, Ufuk Güldü, Aykan Kütük, yedek üyeler Orhan Ak, Mehmet Uslu, Elif Weiland.

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#Remzi Kaplan#AVRUPADAN HABER#TDU

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