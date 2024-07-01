Remzi Kaplan yeniden TDU Başkanı

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GENEL Kurul öncesinde düzenlenen etkinliğin onur konuğu olan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, TDU ve benzeri kuruluşların istikrarlı çalışmalarıyla Almanya’daki göçmen Türk ekonomisinin büyük başarılar elde ettiğine dikkati çekti. Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geçen sene 50 milyar Euro olduğunu belirten Büyükelçi Şen, bu rakamın önümüzdeki yıl 60 milyar Euro’ya çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Şen, “İnanıyorum ki, TDU ve benzeri kuruluşlar başarılı çalışmalarıyla her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 60 milyar Euro hedefine ulaşmasına katkıda bulunacaklardır” dedi.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

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VİZE SERBESTLİĞİ

Büyükelçi Şen, Almanya’daki kalifiye personel sıkıntısına ve vize serbestliği konularına da değindi. Türk iş insanlarının bu konuları Alman politikacılarla yaptıkları görüşmelerde sürekli olarak gündeme getirmelerinin ve çözüm önerileri sunmalarının önemini vurguladı. Genel Kurul’un başarılı geçmesini temenni eden Büyükelçi Şen, yeni seçilecek yöneticilere başarılar diledi.