Remzi Avcı son yolculuğuna uğurlandı!

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TEDAVİ gördüğü hastanede kalp ve nefes yetmezliği nedeniyle vefat eden Remzi Avcı’nın cenaze namazını, Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan kıldırdı. DİTİB Fürth Mevlana Camii’nde kılınan cenaze namazına, Prof. Ali Türkmenoğlu, DİTİB Kuzey Bavyera Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, Gülay Arık, Kadınlar Kolu Başkanı Özlem Ödemiş, Nürnberg ve çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaşımız katıldı. Remzi Avcı’nın cenazesi memleketi Hatay’ın Altınözü köyüne götürülerek, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında kısa bir konuşma yapan DİTİB Mevlâna Camii Başkanı Refet Avcı, taziyede bulunan Başkonsolosumuz Fatma Taşan Cebeci başta olmak üzere Nürnberg-Erlangen Friedrich Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ali Türkmenoğlu ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Hakkınızı helal edin” dedi.