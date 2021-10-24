Remscheid camisi ibadete açıldı

Haberin Devamı

Yapımına Şubat 2014’te başlanan ve 2 bin metrekare alana inşa edilen camide aynı anda 500 kişi ibadet edebiliyor. Tek minaresi olan camide ayrıca 50 araçlık otopark alanı, modern sınıflar ve konferans salonu bulunuyor. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Müslümanların Anadolu’dan Avrupa’ya yarım asrı aşan göç tarihinde gittiği her yerde kendisine ev almadan önce camiler inşa ettiğini söyledi. Cami ve cemaatlerin toplumun bir değeri ve parçası olduğunu belirten Türkmen, cami ve inşaat süreciyle ilgili şunları söyledi: