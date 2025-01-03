‘Reichsbürger’ hakkında 254 tutuklama emri

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Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 11:04
Almanya’da ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Vatandaşı) ve ‘Kendi İdaresini İlan Eden’ (Selbstverwalter) olarak adlandırılan gruplara mensup kişilere yönelik 254 açık tutuklama emri bulunuyor. Bu kişiler arasında bazıları ise yıllardır arananlar listesinde.
SOL PARTİ’nin soru önergesini yanıtlayan Federal İçişleri Bakanlığı, açık tutuklama emirlerinin bir kısmının siyasi saikle işlenen suçlardan kaynaklandığını belirtti. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yapılan değerlendirmede, polis toplam 189 ‘İmparatorluk Vatandaşı’ ve ‘Selbstverwalter’ üyesi için arama gerçekleştirdi. Güvenlik makamlarının değerlendirmesine göre arananların 20’den fazlası yurt dışında saklanıyor. 20 açık tutuklama emri siyasi motivasyonlu şiddet suçlarından kaynaklanıyor. Ayrıca 77 tutuklama emri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, şantaj, evrakta sahtecilik ve hakaret gibi diğer siyasi suçlar nedeniyle çıkarılmış durumda. Geriye kalan tutuklama emirleri ise bakanlığa göre siyasi motivasyondan bağımsız genel suçlara dayanıyor.
ANAYASAL DÜZENİ REDDEDİYORLAR
Tutuklama emirlerinden 72’sinin 2023 yılında, 32’sinin ise 2022’de polis kayıtlarına girdiği bildirildi. 2019 ile 2021 yılları arasında verilen 21 tutuklama emri ise hâlâ geçerliliğini koruyor. Mart ve Eylül 2024 tarihleri arasında, ‘Reichsbürger
’ ve ‘Selbstverwalter’ etiketiyle listelenen 93 tutuklama emri başarıyla yerine getirildi. Almanya’da anayasal düzeni reddeden ve kendi idari yapılarının geçerli olduğunu savunan bu gruplar, uzun süredir hem güvenlik birimlerinin hem de siyasetçilerin hedefinde. Grupların, anayasayı tanımadıkları ve vergi ödemeyi reddettikleri bilinirken, bazı üyelerinin silahlı direniş eğilimi gösterdiği rapor ediliyor.