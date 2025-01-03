‘Reichsbürger’ hakkında 254 tutuklama emri

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SOL PARTİ’nin soru önergesini yanıtlayan Federal İçişleri Bakanlığı, açık tutuklama emirlerinin bir kısmının siyasi saikle işlenen suçlardan kaynaklandığını belirtti. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yapılan değerlendirmede, polis toplam 189 ‘İmparatorluk Vatandaşı’ ve ‘Selbstverwalter’ üyesi için arama gerçekleştirdi. Güvenlik makamlarının değerlendirmesine göre arananların 20’den fazlası yurt dışında saklanıyor. 20 açık tutuklama emri siyasi motivasyonlu şiddet suçlarından kaynaklanıyor. Ayrıca 77 tutuklama emri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, şantaj, evrakta sahtecilik ve hakaret gibi diğer siyasi suçlar nedeniyle çıkarılmış durumda. Geriye kalan tutuklama emirleri ise bakanlığa göre siyasi motivasyondan bağımsız genel suçlara dayanıyor.