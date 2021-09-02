Regensburg'da ay-yıldız gururu

Türkiye U17 Milli Takımı'nın 3 ve 6 Eylül'de Bakü'de Azerbaycan'a karşı oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Takım kadrosunda çoğunluğu Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde doğup büyümüş ve yaşadıkları şehirdeki takımların alt yapılarından yetişen Türk gençleri de yer alıyor. Kadroya bu sene Regensburg’da yaşayan iki genç yetenek de girdi. İlk defa genç milli takımında oynama heyecanını taşıyacak olan Jahn Regensburg'un alt yapısından yetişen 16 yaşındaki Kenan Yıldız (Bayern München- kaptanı) ve 15 yaşındaki Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), büyüdüklerinde A Milli Takımı tercihlerini de söyledi. İki genç yetenek Türkiye Milli takımında oynamayı çocukluk çağından beri hayal ettiklerini de belirtti. Teknik Direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı U17 milli takım kadrosunda VfB Stuttgart'tan Semih Kara, LASK Lıiz'ten Batuhan Peke, FC Mainz 05'ten İzzet Ali Erdal, AKA Tirol'dan Emirhan Acar, FC Bayern München'den Kenan Yıldız, PSV Eindhoven'den Emir Bars, 1.FC Nürnberg'den Can Yılmaz Uzun ve Karlsruher SC'den Timuçin Yüksel de yer alıyor.