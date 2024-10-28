×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Regensburg ve Esslingen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#29 Ekim#AVRUPADAN HABERLER
Regensburg ve Esslingen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 11:28

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Almanya’nın Regensburg ve Esslingen kentlerinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Haberin Devamı

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Regensburg (ADD RGB), 101. yılı ‘Cumhuriyet Balosu’ ile kutladı. ADD-RGB derneği üyelerinin, öğretmenlerin, iş insanlarının ve sivil toplum kuruluşların temsilcilerin katıldığı kutlama, İstiklal Marşı’nın okunması, şehitler adına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Regensburg ve Esslingen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kutlamada ADD-RGB Başkanı Cemalettin Göksu, “Toplumları bir arada güçlü kılan duygunun ortak paydası vatan sevgisidir. Vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Büyük önder Atatürk de, ‘Yurduna, bayrağına ve millete karşı sevgisi olmayan toplulukların kurduğu hiçbir devletin daim olma şansı yoktur’ demiştir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere 101 yıl önce kurup emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı devam ettireceğiz. Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıran bizlere özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı sağlayan önderimiz Atatürk’e layık evlatlar olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

Regensburg ve Esslingen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Haberin Devamı

Göksu, Cumhuriyet balosunun düzenlenmesinde emeği geçen ADD-Regensburg yönetim kuruluna, dernek üyelerine, maddi-manevi katkılarını esirgemeyen iş insanlarına, baloya katkı sunan sanatçılarımıza ve bizleri anlamlı programda yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Regensburg ve Esslingen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Regensburg bölgesinde görevli Türkçe öğretmeni Hüsamettin Yeğiner’in Cumhuriyet değerleri üzerine konuşmasının ardından Augsburg’dan ailesiyle birlikte kutlamaya katılan Alper Çamdan’ın piyano resitali dinleyenleri büyüledi. Büyük beğeni toplayan Çamdan’a ADD-Regensburg tarafından “Geleceğin Yeteneği” ödülü verildi. Şiirsel anlatımlarıyla geceye renk katan Oya Barut Vursal ve Serdar Şen’in sahne performanslarının ardından, Nürnberg Halk Oyunları topluluğundan Hüseyin Acar ve Eren Vurmaz’ın yaptığı muhteşem gösteri tüm davetlilerin beğenisini kazandı. Yönetim kurulu üyesi sanatçı Şahin Uçar’ın yönetimindeki orkestranın çaldığı müzikler davetlilere unutamayacağı bir gece yaşattı.

Regensburg ve Esslingen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu


ESSLINGEN VE NÜRTINGEN’DE DE KUTLAMA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Esslingen, Nürtingen ve çevresinde coşkuyla kutlandı. Esslingen TOAB Derneği’nin bölge Türkçe ve kültür dersleri öğretmenleriyle iş birliğinde organize ettiği etkinlik, sahne programı ve 101. Yıl Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasıyla coşkuyla kutlandı. Bölge koordinatör öğretmeni Hakan Özkalkan’ın günün önemi ve anlamına dair yaptığı konuşmanın ardından açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Güven Toymaz, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramımızı Atatürk’ün emanet ettiği genç evlatlarımızla kutluyoruz. Bize bırakılan bu emanete sahip çıkalım” çağrısında bulundu. “Binlerce yıllık kültürel miraslarımızın yaşatılabilmesi, yeni nesile aktarılması için etkinliklerin yapılması ve desteklenmesi çok önemlidir” derken, yeni kuşakları desteklemenin Almanya’daki Türk toplumunun da önemli bir görevi olduğunun da altını çizdi.
Regensburg ve Esslingen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#29 Ekim#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!