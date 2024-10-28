Regensburg ve Esslingen’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

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ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Regensburg (ADD RGB), 101. yılı ‘Cumhuriyet Balosu’ ile kutladı. ADD-RGB derneği üyelerinin, öğretmenlerin, iş insanlarının ve sivil toplum kuruluşların temsilcilerin katıldığı kutlama, İstiklal Marşı’nın okunması, şehitler adına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Kutlamada ADD-RGB Başkanı Cemalettin Göksu, “Toplumları bir arada güçlü kılan duygunun ortak paydası vatan sevgisidir. Vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Büyük önder Atatürk de, ‘Yurduna, bayrağına ve millete karşı sevgisi olmayan toplulukların kurduğu hiçbir devletin daim olma şansı yoktur’ demiştir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere 101 yıl önce kurup emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı devam ettireceğiz. Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıran bizlere özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı sağlayan önderimiz Atatürk’e layık evlatlar olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

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Göksu, Cumhuriyet balosunun düzenlenmesinde emeği geçen ADD-Regensburg yönetim kuruluna, dernek üyelerine, maddi-manevi katkılarını esirgemeyen iş insanlarına, baloya katkı sunan sanatçılarımıza ve bizleri anlamlı programda yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Regensburg bölgesinde görevli Türkçe öğretmeni Hüsamettin Yeğiner’in Cumhuriyet değerleri üzerine konuşmasının ardından Augsburg’dan ailesiyle birlikte kutlamaya katılan Alper Çamdan’ın piyano resitali dinleyenleri büyüledi. Büyük beğeni toplayan Çamdan’a ADD-Regensburg tarafından “Geleceğin Yeteneği” ödülü verildi. Şiirsel anlatımlarıyla geceye renk katan Oya Barut Vursal ve Serdar Şen’in sahne performanslarının ardından, Nürnberg Halk Oyunları topluluğundan Hüseyin Acar ve Eren Vurmaz’ın yaptığı muhteşem gösteri tüm davetlilerin beğenisini kazandı. Yönetim kurulu üyesi sanatçı Şahin Uçar’ın yönetimindeki orkestranın çaldığı müzikler davetlilere unutamayacağı bir gece yaşattı.