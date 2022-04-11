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‘Refah dönemini geride bıraktık’

#CDU#Friedrich Merz#Olaf Scholz
‘Refah dönemini geride bıraktık’

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Almanya’da refah döneminin zirvesine ulaşıldığını ve bu dönemin artık geride kaldığını söyledi.

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ALMAN kamu televizyon kurumu ARD’ye konuşan Merz, “Zor günler bizi bekliyor. Artık her istediğimizi alamayacağız. En azından belirli bir süre bu böyle olacak” dedi. Bu gerçeği sadece muhalefet başkanının değil durumu bilen Başbakan Olaf Scholz’un da halka söylemesi gerektiğini ifade eden Merz, politikacıların her zararı tazmin edemeyeceğini ve her fiyat artışının devlet fonlarıyla karşılanamayacağını vurguladı. Ancak yardım edilmesi gereken, yardıma muhtaç grupların olduğunu belirten Merz, örnek olarak çok çocuklu ve düşük gelirli aileleri gösterdi. Friedrich Merz, ülkedeki pek çok kişi de dahil olmak üzere normal aileler için hayatın daha pahalı olacağını kaydetti.

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#CDU#Friedrich Merz#Olaf Scholz

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