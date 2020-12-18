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Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Reece James yardıma gitti, arabası soyuldu

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Reece James yardıma gitti, arabası soyuldu
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Chelsea'nin genç sağ bek oyuncusu Reece James, hayır işine gittiği sırada arabasına soygun düzenlendi.

21 yaşındaki James, sosyal medya hesabından yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"BİRİLERİ ÇALMA İHTİYACI HİSSETTİ"

Reece James sosyal medya paylaşımında; "Genç jenerasyonlar için yine harika bir tecrübe yaşadım ancak malesef araba döndüğümde büyük hayal kırıklığı yaşadım. Etkinlik sırasında birileri bağışlamak için getirdiğim hediyeleri arabamdan çalma ihtiyacı hissetti." yazdı.

Bir proje adına çalışan İngiliz oyuncu, arabasında bıraktığı hediyeleri dağıtmak için almaya gittiğinde arabasının camlarının parçalandığını gördü.

Reece James yardıma gitti, arabası soyuldu

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