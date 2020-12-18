Reece James yardıma gitti, arabası soyuldu

21 yaşındaki James, sosyal medya hesabından yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"BİRİLERİ ÇALMA İHTİYACI HİSSETTİ"

Reece James sosyal medya paylaşımında; "Genç jenerasyonlar için yine harika bir tecrübe yaşadım ancak malesef araba döndüğümde büyük hayal kırıklığı yaşadım. Etkinlik sırasında birileri bağışlamak için getirdiğim hediyeleri arabamdan çalma ihtiyacı hissetti." yazdı.

Bir proje adına çalışan İngiliz oyuncu, arabasında bıraktığı hediyeleri dağıtmak için almaya gittiğinde arabasının camlarının parçalandığını gördü.