Reçetesiz ilaç satışları arttı

MERKEZİ Ulm kentinde bulunan şirketten yapılan açıklamada, özellikle Paracetamol satışlarının çok fırladığı belirtildi. Teva’da üretim kapasitesi artırılırken günde iki vardiya çalışan nakliye bölümünün vardiya sayısı da üçe çıkarıldı. Alman ilaç devi Bayer de reçetesiz satılan ilaçlara olan talebin çok yükseldiğini duyurdu. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelen ilaçlar ile bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler ve benzer etki gösteren ilaçlara yönelik talebin arttığı kaydedildi. Bayer, ayrıca alerjiye karşı koruyucu özellikler taşıyan ilaçların da ciddi şekilde talep gördüğünü belirtti.

Merkezi Hessen’de bulunan ilaç firmaları da ilaç satışlarının son haftalarda hızlı bir artış gösterdiğine dikkati çekerken, eczaneler birliği ise insanlar arasında güvensizliğin arttığını ve bu yüzden ilaca yönelik talebin yükseldiğini kaydetti. Eczaneler birliğinden yapılan açıklamada çok çeşitli ağrı kesici ilaçların bulunduğunu ve ilaç sıkıntısının çekilmeyeceğini belirterek, ecza depolarında yeteri kadar ilaç bulunduğu ve gereksiz yere ilaç satın almamaları konusunda insanları uyardı.