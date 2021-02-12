Rebecca’nın ailesi umudu kesmedi: Kızımız hâlâ yaşıyor

REBECCA’nın ailesi kızlarının kaybolmasından iki yıl sonra Bunte dergisine konuştu. Baba Bernd Reusch, kızının hâlâ hayatta olduğuna inandığını belirtirken, polisi de eleştirdi: “Polis, kızımızın kaybolduğu ilk günden bu yana damadımızı suçladı ve delil olmadan gözaltında tuttu. Bize başvuran görgü tanıkları Rebecca’yı 18 Şubat’tan sonra gördüklerini söylüyor. Ancak polis bunları duymak bile istemiyor.” Baba bunun yanı sıra medyada polis kaynaklı gerçekleri yansıtmayan yeni bilgiler duyduklarını da kaydetti.

‘KIZIMIZI SERBEST BIRAKIN’

Aynı şekilde Rebecca’nın annesi Brigitte Reusch da kızlarının yaşadığından emin olduğunu söyledi: “Ben anneyim hissederim. Kızım hâlâ yaşıyor. Rebecca’nın kaçırıldığına ve bir yerde tutulduğuna inanıyorum. Kızımızı ellerinde tutanlara sesleniyorum. Lütfen vicdanınızı dinleyin ve merhametli olup serbest bırakın.”

15 yaşındayken 18 Şubat’ta kaybolan lise öğrencisi olan Rebecca, son olarak ablası ve eniştesinin yaşadığı evde geceledi. Rebecca’nın, ablasının sabah erken saatlerde işe gitmesinden sonra evden okula diye çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi.