Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Real Madrid'i devirmişti, Ukrayna ordusuna katıldı

#Yuriy Vernydub#AVRUPADAN HABERLER#Sheriff Tiraspol
Real Madridi devirmişti, Ukrayna ordusuna katıldı

Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol'un teknik direktörü Yuriy Vernydub, Ukrayna ordusuna katıldı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Ukrayna için destekler gelmeye devam ediyor. Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol'un teknik direktörü Yuriy Vernydub, Rusya ile savaşan Ukrayna ordusuna katıldı.

Yuriy Vernydub'un çalıştırdığı Sheriff, 28 Eylül 2021'de Real madrid'i Bernabeu'da 2-1 yenerek en büyük sürprizlerden birini elde etmişti. Inter'le oynadığı iki maçı da kaybeden Moldova temsilcisi bu sezon 6 maçta 7 puan toplamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.

Real Madridi devirmişti, Ukrayna ordusuna katıldı
1966'da Ukrayna'nın Zytomyr şehrinde doğan Vernydub'un Ukrayna ordusu uniformasıyla çekilen fotoğrafları da sosyal medyada yer aldı.

İşin ilginiç tarafı ise Moldova ekibi Sheriff'i, Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin iki eski üyesi tarafından kurulmuş olması. Sheriff, bir futbol kulübünden ibaret değil. Sheriff, Rusya'ya yakınlığıyla bilinen ve adeta Rusya'nın bir bölgesiymişcesine yönetilen Transdinyester'de bulunan bir holding. Başta Tiraspol olmak üzere bölgenin her sokağında ve her noktasında bu ismi ve logoyu görmek mümkün. Bu holding ülkenin her yerine hükmediyor. Transdinyester'de tekelleştirilen Sheriff bir futbol kulübünün yanı sıra televizyon kanalı, yayın evi, süpermarket zinciri, benzin istasyonları, mobil telefon operatörü ve çeşitli fabrikalara sahip.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yuriy Vernydub#AVRUPADAN HABERLER#Sheriff Tiraspol

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah