Real Madrid'i devirmişti, Ukrayna ordusuna katıldı

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Ukrayna için destekler gelmeye devam ediyor. Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol'un teknik direktörü Yuriy Vernydub, Rusya ile savaşan Ukrayna ordusuna katıldı.

Yuriy Vernydub'un çalıştırdığı Sheriff, 28 Eylül 2021'de Real madrid'i Bernabeu'da 2-1 yenerek en büyük sürprizlerden birini elde etmişti. Inter'le oynadığı iki maçı da kaybeden Moldova temsilcisi bu sezon 6 maçta 7 puan toplamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.

1966'da Ukrayna'nın Zytomyr şehrinde doğan Vernydub'un Ukrayna ordusu uniformasıyla çekilen fotoğrafları da sosyal medyada yer aldı.

İşin ilginiç tarafı ise Moldova ekibi Sheriff'i, Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin iki eski üyesi tarafından kurulmuş olması. Sheriff, bir futbol kulübünden ibaret değil. Sheriff, Rusya'ya yakınlığıyla bilinen ve adeta Rusya'nın bir bölgesiymişcesine yönetilen Transdinyester'de bulunan bir holding. Başta Tiraspol olmak üzere bölgenin her sokağında ve her noktasında bu ismi ve logoyu görmek mümkün. Bu holding ülkenin her yerine hükmediyor. Transdinyester'de tekelleştirilen Sheriff bir futbol kulübünün yanı sıra televizyon kanalı, yayın evi, süpermarket zinciri, benzin istasyonları, mobil telefon operatörü ve çeşitli fabrikalara sahip.