Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den şok sözler: "O bir salak, inanmıyorsan Beşiktaş başkanına sor"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıllar önce söylediği bazı sözlerin ses kayıtları sızdırılmıştı. Perez'in kulübün efsane isimlerinden Iker Casillas ve Raul Gonzalez hakkında söyledikleri İspanyol basınında gündem olmuştu. El Confidencial gazetesinin yayınladığı bu seferki kayıtlarda Perez'in bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran teknik direktör Vicente del Bosque, Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho hakkında ağır ifadeler kullandı. Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho hakkında, “Ronaldo bir aptal ve hasta bir adam. O ve Mourinho iki anormal” diyen Perez, Casillas hakkında, “Casillas’ın boyu kısa ve iyi görmüyor. Bir köpek yavrusu gibi küçük bir çocuk gibi.” demişti.

"O BİR SALAK..."

Ses kayıtlarında Del Bosque hakkında çok daha öfkeli biçimde sözler sarf eden Perez'in, “Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Del Bosque’ye iş teklifi gelmiyor çünkü herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez’e sor. Milli takıma gideceğini söylüyorlar. Milli takımdaki eksik tek şey zaten Del Bosque.” dediği aktarıldı.

Real Madrid'i 1999-2003 yılları arasında çalıştıran Vicente del Bosque; 2 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupa kazanmıştı. BEŞİKTAŞ'TA 6 AY

Haziran 2004 ile Ocak 2005 arasında Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Vicente del Bosque, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.