RB Leipzig sezona seyircili başlıyor

Saksonya takımı il sağlık kuruluşundan aldığı özel izinle stadın yüzde 20 kapasitesi oranında taraftarını ilk maça alacak. 20 Eylül Pazar günü RB Leipzig ile Mainz takımları arasında Leipzig kentinde oynanacak ilk hafta maçını 8 bin 400 seyirci izleyebilecek.

RB Leipzig takımı bu sezon için 22 bin 500 kombine bilet sattı. Bild Gazetesi'nin internet sayfasında yer alan habere göre Mainz maçında stada alınacak seyirciler de kombine bilet alanlar arasında çekilecek kurayla belirlenecek. RB Leipzig dışında bazı kulüpler daha maçlarına seyirci almayı istiyor. Berlin'in iki temsilcisi Hertha Berlin ve Union Berlin ile birlikte Eintracht Frankfurt yönetimi de kendi sahasında oynayacakları karşılaşmalara seyirci alabilmek için ilgili sağlık birimlerine başvurdu.

Üç kulüp olumlu cevap alırsa maçlarını, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak seyircisinin önünde oynayabilecek.