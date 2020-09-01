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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

RB Leipzig sezona seyircili başlıyor

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RB Leipzig sezona seyircili başlıyor
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KOVİD-19 salgını nedeniyle Almanya'da Bundesliga'nın 2019-2020 Sezonu maçları seyircisiz tamamlandı. Ligde yeni sezon 18 Eylül'de başlıyor. Ligin güçlü takımlarından RB Leipzig sezonun ilk haftasındaki maça seyirci almayı kararlaştırdı.

Saksonya takımı il sağlık kuruluşundan aldığı özel izinle stadın yüzde 20 kapasitesi oranında taraftarını ilk maça alacak. 20 Eylül Pazar günü RB Leipzig ile Mainz takımları arasında Leipzig kentinde oynanacak ilk hafta maçını 8 bin 400 seyirci izleyebilecek.

RB Leipzig takımı bu sezon için 22 bin 500 kombine bilet sattı. Bild Gazetesi'nin internet sayfasında yer alan habere göre Mainz maçında stada alınacak seyirciler de kombine bilet alanlar arasında çekilecek kurayla belirlenecek.

RB Leipzig sezona seyircili başlıyor
RB Leipzig dışında bazı kulüpler daha maçlarına seyirci almayı istiyor. Berlin'in iki temsilcisi Hertha Berlin ve Union Berlin ile birlikte Eintracht Frankfurt yönetimi de kendi sahasında oynayacakları karşılaşmalara seyirci alabilmek için ilgili sağlık birimlerine başvurdu.

Üç kulüp olumlu cevap alırsa maçlarını, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak seyircisinin önünde oynayabilecek.

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