Raylara düşen adam kurtarılamadı

Haberin Devamı

OLAY, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Köln Ana Tren İstasyonu’nda meydana geldi. 53 yaşındaki bir kişi raylara düştü. O sırada istasyona yanaşan tren, talihsiz adamı sürüklemeye başladı. Tren durduktan sonra olay yerine hemen sağlık ekipleri geldi ancak adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, adamın bir başka kişiyle çarpışma sonucu raylara düştüğünü tespit etti. Çarpışmanın kasten değil kazayla olduğunu duyuran polis, adama çarpan kişi hakkında işlem yapmadı. Köln Ana Tren İstasyonu’nun 3, 4 ve 5 numaralı hatlarında yaklaşık iki saat süreyle seferler yapılamadı. Tren seferlerinde kazadan dolayı kısa süreli aksamalar yaşandı. Saat 19.00 sıralarında ise seferler yeniden başladı.