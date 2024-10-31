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Raylara düşen adam kurtarılamadı

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#AVRUPADAN HABER#Köln Ana Tren İstasyonu#Raylara Düşen Adam Kurtarılamadı
Raylara düşen adam kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 16:03

Almanya’nın Köln kentinde raylara düşen bir kişi trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

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OLAY, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Köln Ana Tren İstasyonu’nda meydana geldi. 53 yaşındaki bir kişi raylara düştü. O sırada istasyona yanaşan tren, talihsiz adamı sürüklemeye başladı. Tren durduktan sonra olay yerine hemen sağlık ekipleri geldi ancak adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, adamın bir başka kişiyle çarpışma sonucu raylara düştüğünü tespit etti. Çarpışmanın kasten değil kazayla olduğunu duyuran polis, adama çarpan kişi hakkında işlem yapmadı. Köln Ana Tren İstasyonu’nun 3, 4 ve 5 numaralı hatlarında yaklaşık iki saat süreyle seferler yapılamadı. Tren seferlerinde kazadan dolayı kısa süreli aksamalar yaşandı. Saat 19.00 sıralarında ise seferler yeniden başladı.

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#AVRUPADAN HABER#Köln Ana Tren İstasyonu#Raylara Düşen Adam Kurtarılamadı

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