Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’nda karne töreni

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 12:12
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Güney Londra’da hizmet veren Rauf Raif Denktaş Türk Okulu, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılını muhteşem bir karne töreni ve yıl sonu festivali ile sonlandırdı.
TÖRENDE TC Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mevlüt Ceylan, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Deniz Özalp, TTFF Başkanı İrfan Davulcular, Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Başkanı ve yönetimi, Kanal T Londra Temsilcisi Duygu Tağmaç ve veliler hazır bulundular. Okul Başkanı Meryem Biricik ve protokolün konuşmasından sonra sırasıyla öğrenciler karnelerini ve başarı belgelerini alıp gösterilerini sergilediler. Biricik, yaptığı konuşmasında, “Yıl boyunca çocuklarımız çok çalıştılar, güzel başarılar elde ettiler, onları hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Velilerimize ise ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum yıl içerisinde okulumuza göstermiş olduğunuz tüm destekleriniz ve özverileriniz için” dedi.OKULLAR EYLÜLDE AÇILACAK
Biricik konuşmasında, meslektaşlarına çocuklarımızı kendi çocukları gibi sevdikleri için, onları fedakarlıkla eğitip bir yılın sonunda böyle başarılı bir seviyeye getirdikleri için teşekkür etti. Öğretmenlere plaket verip teşekkürlerini sunarken, görevini tamamlayan KKTC’den gelen öğretmenlere de ileriki yaşamında başarılar diledi. Biricik, okul yönetimine hediye takdimi yapararak onları da başarılarından dolayı tebrik etti. Biricik son olarak, “Hepinize çok güzel bir yaz tatili diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte çok güzel ve özel vakitler geçireceğiniz, bol bol dinleneceğiniz bir tatil olsun. Eylülde görüşmek dileğiyle” dedi. Bir grup okul öğretmeni de, “Başarıdan başarıya koşan Rauf Raif Denktaş Türk Okulu
bu yıl da çok güzel başarılara ve ilklere imza attı. Öğrencilerimiz gerek okuldaki derslerinde olsun, gerekse törenlerde olsun her zaman bizleri çok güzel bir şekilde temsil ettiler, bu yüzden hepsini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu. Tören ardından herkes bahçeye giderek güneşli havanın tadını büyükler mangal yakarak çocuklarsa gönüllerince oynayarak çıkardı.