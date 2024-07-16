Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’nda karne töreni

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TÖRENDE TC Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mevlüt Ceylan, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Deniz Özalp, TTFF Başkanı İrfan Davulcular, Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Başkanı ve yönetimi, Kanal T Londra Temsilcisi Duygu Tağmaç ve veliler hazır bulundular. Okul Başkanı Meryem Biricik ve protokolün konuşmasından sonra sırasıyla öğrenciler karnelerini ve başarı belgelerini alıp gösterilerini sergilediler. Biricik, yaptığı konuşmasında, “Yıl boyunca çocuklarımız çok çalıştılar, güzel başarılar elde ettiler, onları hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Velilerimize ise ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum yıl içerisinde okulumuza göstermiş olduğunuz tüm destekleriniz ve özverileriniz için” dedi.

