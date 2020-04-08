Raporun başlığını böyle attılar: Ekonomi şokta

EKONOMİ Enstitüleri mart ayı sonunda hazırladıkları senaryoda korona kriziyle Alman ekonomisinin 2020’de yüzde 2.8 oranında küçüleceği, gelecek yıl yüzde 3.7 oranında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Ancak rapora göre ekonomik kriz çok daha derin olacak ve kriz kapıda. Kriz en fazla iş pazarında etkisini gösterecek. İşsizlik yüzde 5.9’a, kısa mesai çalışanların sayısı 2.4 milyona ulaşacak. İşsiz sayısı ise 2.5 milyona çıkacak. Kriz en az 2009 yılında yaşanan dünya mali krizi kadar ağır olacak. O zaman ekonomi yüzde 5.7 oranında küçülmüştü. Rapora göre gayri safi milli hasıla bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1.9 oranında düştü. Bu yılın ikinci çeyreğinde üretimin önemli ölçüde durması sonucu küçülme yüzde 9.8’i bulacak. Ekonomide çeyrek dönem hesaplarının yapıldığı 1970’den beri bu en büyük küçülme olacak.

Alman ekonomisinde gelecek yıl ise yüzde 5.8 oranında bir büyüme bekleniyor. Ekonomide iyileşme 2020’nin dördüncü çeyreğinde başlayabilir. Tüketici fiyatları ise bu yıl ortalama yüzde 0.6 oranında artacak.