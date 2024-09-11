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Randevusuna gitmeyene para cezası

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#Almanya#Doktor Randevusu#Randevuya Gitmeyene Para Cezası
Randevusuna gitmeyene para cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 10:31

Almanya Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (KBV), birçok doktor muayenehanesinin içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle, mazereti olmadan randevusuna gitmeyen hastalara para cezası kesilmesini önerdi. KBV Başkanı Andreas Gassen, Bild gazetesine verdiği demeçte, bu para cezasını sağlık sigortaları tarafından karşılanmasını talep etti.

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GASSEN, “Hastaların randevularını alıp bunlara gitmemesi yalnızca can sıkıcı değil, aynı zamanda pratik bir sorun. Muayenehaneler randevuları iki kez veremez. Sigortalıların randevu alıp mazeret göstermeden gelmemeleri durumunda sağlık sigortalarının ödemesi gereken bir ceza ücreti makul olacaktır” dedi. Bild gazetesinin haberine göre, bazı doktor muayenehaneleri, mazeretsiz randevulara gitmeyen hastalardan 40 Euro’ya varan ceza ücreti talep etmeye başladı. Tekrar eden durumlarda bu ceza 100 Euro’ya kadar çıkabiliyor. Gassen, bu uygulamaya anlayış gösterdiğini belirtti. Randevuların bloke edildiğini ve bu nedenle diğer hastalar için kullanılamadığını vurgulayan Gassen, Avustralya gibi bazı ülkelerde bu tür ceza uygulamalarının zaten yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Randevusuna gitmeyene para cezası

KBV Başkanı Andreas Gassen

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HEKİMLERE YÖNELİK ARTAN ŞİDDET
Randevu ihlallerinin yanı sıra muayenehanelerde başka sorunların da yaşandığını belirten Gassen, son dönemde açıkça artan agresif tutumlara dikkati çekti. Gassen, “Açıkça görülen saldırgan ve aşırı taleplerin belirgin bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Sadece acil servislerde değil, serbest çalışan doktorlarda da durum sık sık kontrolden çıkıyor. Bu tür durumlar için net ve hızlı cezalar gerekli. Bazı insanlar, bu mesajı almadan önce kesin ve hızlı cezalarla karşılaşmalı” dedi.

 

 

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#Almanya#Doktor Randevusu#Randevuya Gitmeyene Para Cezası

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