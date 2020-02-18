Ramelow’dan sürpriz çıkış: ‘Geçici başbakan...’

BU öneriyi eyalette istikrarı sağlamak amacıyla yaptığını, Lieberknecht’in aday olması durumunda parlamentoda yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Ramelow, Lieberknecht’in eyaleti 70 gün içinde yeni seçimlere taşımasını da istedi. Eyalet anayasasına göre parlamentonun üçte iki çoğunlukla erken seçim kararı alması durumunda 70 gün içinde seçimin yapılması gerekiyor. Ramelow, “Lieberknecht hükümeti adalet, maliye ve başbakanlık müsteşarı ile kursun. Ve eyalette yeniden istikrarı sağlamak için 70 günde de seçimi organize etsin” dedi. 61 yaşındaki Lieberknecht, 2009 ile 2014 yılları arasında eyalette başbakanlık yapmıştı.

Ramelow’un bu önerisine SPD ve Yeşiller tam destek verirken, CDU eyalet yöneticileri ise aşırı sağcı AfD’nin erken seçimden daha güçlü çıkmasından endişe ettikleri için öneriye karşı çıktıklarını açıkladı. CDU Eyalet Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mario Voigt, “Biz, AfD’yi şimdikinden daha güçlü yapacak bir prosedürden kaçınmak gerektiğine inanıyoruz” dedi. CDU’nun, Thüringen’de yaşanan siyasi depremin ardından büyük oy kaybı yaşadığı ve seçime girmesi durumunda milletvekili sayısının yarı yarıya düştüğü tahmin ediliyor.