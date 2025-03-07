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Ramazan ayı bir fırsat! Kurtul sigaradan...

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#ALMANYA#SIGARA#AVRUPADAN HABERLER
Ramazan ayı bir fırsat Kurtul sigaradan...
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 18:25

İsveç’in başkenti Stockholm’de son 6 yıldır uygulanan ‘Ramazanda Sigarayı Bırak’ kampanyası bu yıl da düzenlendi.

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Stockholm Belediyesi’nin, başkentteki camiler ve mescitlerde broşür dağıtarak sigarayı bırakmaya teşvik eden kampanyası büyük ilgi görüyor. Belediyenin Suç Önleme Ulusal Konseyi Koordinatörü Anette Peterson, “Ramazan ayı sigaradan kurtulmak için bir fırsat” sloganıyla bastırılan broşürleri camilerde dağıttı. Peterson, kampanya hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok hastalığın nedeni sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için ramazanın fırsat olduğunu söyledi. Oruç tutanların gün içinde uzun süre sigara içmediğine işaret eden Peterson, “Müslümanların sigarayı bırakmasının tam zamanı. Oruç tuttuğu için uzun vakit sigara içmeyenlerin sigarayı bırakması için tam fırsat olduğunu kendilerine hatırlatıp konsantre etmeye çalışıyoruz” dedi.
Stockholm Belediyesi olarak 6 yıldır bu uygulamayı sürdürdüklerini, kampanyanın faydalı olmasını umduklarını belirten Peterson, ellerinde önceki dönem kampanyalarda ne kadar kişinin sigarayı bıraktığına dair istatistik olmadığını kaydetti. Peterson, kampanyada kendilerine yardımcı olan Müslüman derneklere de teşekkür etti.

Ramazan ayı bir fırsat Kurtul sigaradan...

Ramazan ayı bir fırsat Kurtul sigaradan...

Ramazan ayı bir fırsat Kurtul sigaradan...

Ramazan ayı bir fırsat Kurtul sigaradan...


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#ALMANYA#SIGARA#AVRUPADAN HABERLER

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