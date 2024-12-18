Ramazan Avcı, katledilişinin 39. yılında anılacak!

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21 Aralık 1985’te Hamburg’un Landwehr semtinde Neonazilerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve 24 Aralık’ta hayatını kaybeden Ramazan Avcı, katledilişinin 39’uncu yılında anılacak. 2010 yılında kurulan Ramazan Avcı İnisiyatifi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen anma etkinliği, 2012’den bu yana Ramazan Avcı’nın adını taşıyan Landwehr Tren İstasyonu önündeki meydanda düzenleniyor. Bu yılki anma, 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Ramazan Avcı İnisiyatifi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Irkçılığa Hayır” diyen herkese açık olan ‘Unutturmayacağız, Affetmeyeceğiz’ anma etkinliğini protokolsüz olarak düzenleyecek. Ramazan Avcı’nın eşi Gülüstan Avcı ve oğlu Ramazan Cem Avcı’nın onayıyla organize edilen etkinlikte, meydandaki anıt taşa çiçekler bırakılacak. ‘Açık mikrofon’ şeklinde gerçekleşecek anmada, herhangi bir protokol kuralı olmaksızın isteyen herkes söz alarak ırkçılığa karşı görüşlerini dile getirebilecek.

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