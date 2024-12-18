Ramazan Avcı, katledilişinin 39. yılında anılacak!

HAMBURG
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 11:21
Ramazan Avcı İnisiyatifi, 39 yıl önce Neonaziler tarafından öldürülen Ramazan Avcı’yı anmak için 21 Aralık Cumartesi akşamı bir anma etkinliği düzenliyor.
21 Aralık 1985’te Hamburg’un Landwehr semtinde Neonazilerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve 24 Aralık’ta hayatını kaybeden Ramazan Avcı, katledilişinin 39’uncu yılında anılacak. 2010 yılında kurulan Ramazan Avcı İnisiyatifi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen anma etkinliği, 2012’den bu yana Ramazan Avcı’nın adını taşıyan Landwehr Tren İstasyonu önündeki meydanda düzenleniyor. Bu yılki anma, 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Ramazan Avcı İnisiyatifi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Irkçılığa Hayır” diyen herkese açık olan ‘Unutturmayacağız, Affetmeyeceğiz’ anma etkinliğini protokolsüz olarak düzenleyecek. Ramazan Avcı’nın eşi Gülüstan Avcı ve oğlu Ramazan Cem Avcı’nın onayıyla organize edilen etkinlikte, meydandaki anıt taşa çiçekler bırakılacak. ‘Açık mikrofon’ şeklinde gerçekleşecek anmada, herhangi bir protokol kuralı olmaksızın isteyen herkes söz alarak ırkçılığa karşı görüşlerini dile getirebilecek.HSV’DEN JEST
2. Bundesliga ekibi HSV anma gününde oynayacağı Greuther Fürth maçında tribünde üzerinde Almanca ve Türkçe ırkçılık karşıtı slogan yazan dev pankart açarak ırkçılığı lanetleyip, Ramazan Avcı
’yı anacak. Gülüstan Avcı, Ramazan Cem Avcı ve NSU teör örgütünün 2001 yılında katlettiği Süleyman Taşköprü’nün kardeşi Osman Taşköprü, Mölln vahşetinde annesi, kızı ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan ve çocuklarının özel davetli olarak izleyeceği maçtan sonra grup HSV’lilerle Landwehr’deki anmaya katılacak. HSV taraftar bünyesinde birkaç yıl önce kurulan Anı Ağı (Netzwerk E), kulübün taraftarları arasında onlarca yıl ırkçıların bulunduğundan hareket tarihiyle yüzleşme çalışması başlatmıştı. Bu çerçevede HSV’nin müzesinde, HSV’li taraftarların da faili olduğu Mehmet Kaymakçı ve Ramazan Avcı cinayetleri sergide işlendi. Bu yılki anma etkinliğini Ramazan Avcı İnisiyatifi adına organize eden Gürsel Yıldırım, etkinliğe katılmak veya geniş bilgi almak isteyenlerin guersel2@gmx.de e-posta adresinden ya da 0176-65900544 numaralı telefondan kendisine ulaşabileceklerini belirtti.