Rakiplerini ezdi geçti! Yeni hedef Oberliga...

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BU sezon oynadığı 34 maçta 90 puan alan Pforzheim Türkspor, attığı 92 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü. Landesliga’daki son maçında güçlü rakibi FV Ettlingenweiler’i 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Pforzheim Türkspor’un yeni hedefi ise bu yıl da şampiyon olup Oberliga’ya çıkmak. Takımı en iyi yerlere çıkarmak için çok çalıştıklarını belirten Pforzheim Türkspor İkinci Başkanı Hüseyin Eruslu, “Hem yönetim hem de futbolcularımız bu sezon yine şampiyonluk hedefiyle maçlara çıktık. Kazanma arzusuyla son haftalara kadar mücadele verdik. Yeni sezonda bölgemizde yaşayan Türklerin maçlarımıza gelerek bizi desteklemesini, başarıya ortak olmalarını istiyoruz” dedi. Teknik Direktör Gökhan Gökçe ise “Çok çalıştık, fedakârlıklarda bulunduk ve şimdi dağımıza tırmandık. Zirvedeyiz. Şu anda hissettiğim en güçlü duygu bu. Rüyayı gerçekleştirirken bana destek olan herkese duyduğum derin minnettarlıktır. Aileler gençleri sporla desteklemeli, gelecekleri için sorumluluk almalı ve gençliğimize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.