×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Rakiplerini ezdi geçti! Yeni hedef Oberliga...

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Pforzheim Türkspor#AVRUPADAN HABERLER
Rakiplerini ezdi geçti Yeni hedef Oberliga...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 11:14

1969 yılında kurulan Pforzheim Türkspor, üç yıl üst üste fırtına gibi esti ve bulunduğu liglerde şampiyon olarak bir üst liglere çıktı. Teknik direktör Gökhan Gökçe’yle başarıdan başarıya koşan gençler, sırasıyla A Ligi, Kreisliga ve bu senede Landesliga’da namağlup şampiyon olarak bir üst lig olan Verbandesliga’ya çıktılar.

Haberin Devamı

BU sezon oynadığı 34 maçta 90 puan alan Pforzheim Türkspor, attığı 92 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü. Landesliga’daki son maçında güçlü rakibi FV Ettlingenweiler’i 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Pforzheim Türkspor’un yeni hedefi ise bu yıl da şampiyon olup Oberliga’ya çıkmak. Takımı en iyi yerlere çıkarmak için çok çalıştıklarını belirten Pforzheim Türkspor İkinci Başkanı Hüseyin Eruslu, “Hem yönetim hem de futbolcularımız bu sezon yine şampiyonluk hedefiyle maçlara çıktık. Kazanma arzusuyla son haftalara kadar mücadele verdik. Yeni sezonda bölgemizde yaşayan Türklerin maçlarımıza gelerek bizi desteklemesini, başarıya ortak olmalarını istiyoruz” dedi. Teknik Direktör Gökhan Gökçe ise “Çok çalıştık, fedakârlıklarda bulunduk ve şimdi dağımıza tırmandık. Zirvedeyiz. Şu anda hissettiğim en güçlü duygu bu. Rüyayı gerçekleştirirken bana destek olan herkese duyduğum derin minnettarlıktır. Aileler gençleri sporla desteklemeli, gelecekleri için sorumluluk almalı ve gençliğimize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Rakiplerini ezdi geçti Yeni hedef Oberliga...

Rakiplerini ezdi geçti Yeni hedef Oberliga...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Pforzheim Türkspor#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!