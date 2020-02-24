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Avrupa
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Rakip tribünlere karşı pantolonunu indiren teknik direktöre 6 ay ceza

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Rakip tribünlere karşı pantolonunu indiren teknik direktöre 6 ay ceza
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Zanzibar Futbol Ligi'nde Miembeni takımını çalıştıran Mani Gamera adlı teknik adam, rakip tribünlere karşı pantolonunu indirdiği için 6 ay men ve para cezası aldı.

Zanzibar Ligi’nde Entersesan bir olay yaşandı. Miembeni takımının teknik direktörü Mani Gamera, eski takımı Jang’ombe Boys’a karşı alınan 1-0’lık galibiyetin ardından rakip takım tribünlerine yaptığı hareket ve pantolonunu indirmesi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir ceza aldı.

6 ay boyunca tüm maçlardan men ve 200 dolar para cezasına çarptırılan Zanzibar takımı antrenörü Mani Gamera ise maçtan sonra kendisine ırkçılık yapıldığını belirtti.

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